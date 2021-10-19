自由廣場》看日本朝野共識和國防積極作為

◎ 姚中原

日本眾議院十四日在任期屆滿前解散，訂本月底舉行大選。此次眾院解散創下二戰以來最短紀錄，即首相上任到解散僅十天、內閣上路到國會解散也僅十天。如無太大意外，目前身為最大黨的自民黨應能獲勝並繼續掌權。

日本是實行多黨政治的民主國家，當前執政的自民黨其政治色彩為中間偏右翼的政黨，最大在野黨立憲民主黨為中間偏左翼的政黨，兩大黨的政治理念雖然完全相反，但雙方在支持台灣安全、反對中國威脅等國安議題，卻是抱持一致的看法並有高度共識。

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新任首相岸田文雄十一日在國會公開表示，台灣是重要夥伴，將尋求深化雙方關係，並持續密切關注台灣周邊局勢；岸田並強調，日本跟台灣共享基本價值觀，雙方有緊密的經濟關係與人員往來，「是日本極為重要的夥伴及友人」。

日本最大在野黨立憲民主黨黨魁枝野幸男，當天亦在國會質詢時指出，台灣與日本不僅地理位置接近，經濟關係也很密切，對於日本確保海上航路具有非常重要的戰略意義；枝野更明確表示，他很重視台灣海峽的和平穩定，並反對中國以武力改變台海現狀。從以上談話顯示，為了國家安全及利益目標，日本在野黨是有理性並能支持政府重要政策。

近年來，中國軍力在南海地區快速擴張，以及中共解放軍頻繁在台海附近進行實戰化演練，皆造成日本朝野政黨的不安。為積極防範中國對區域的軍事威脅，日本政府除持續強化軍事準備，也擴大對民眾的國防教育工作。今年七月，日本政府除公布二○二一年版《防衛白皮書》，為了讓下一代更容易瞭解日本周邊安全環境、國內防衛情形，以及中國軍力發展現況，八月由防衛省首次發布對中小學生的兒童版《防衛白皮書》。

此外為增強日本國防力量，執政的自民黨日前亦公布為十月卅一日眾議院選舉擬定的競選公約（選舉政見），其中一個重點內容，就是加倍國防經費。根據競選公約表示，未來會以超過國內生產毛額（GDP）二％以上為目標，大幅提高日本國防預算，此將與北大西洋公約組織國家國防預算所占比重相當，也代表日本防衛經費向來佔GDP一％的政治傳統將會改變。目前日本防衛省提出的新年度預算約五百億美元（約一．四兆新台幣）。

日本受中國軍事威脅程度，雖不如台灣嚴重，但日本朝野政黨對國家安全皆具有高度憂患意識，政府也願意投入高額國防經費強化軍事力量，此種朝野共識精神和國防積極作為，值得台灣學習。

（作者是前國防部戰略規劃司簡任副處長、大學兼任教授）

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