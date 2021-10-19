自由廣場》（鏗鏘集）袂見笑與不要臉

◎ 王景弘

國民黨潑辣立委張牙舞爪，以罵街姿態衝向備詢台，叫囂中國侵犯台灣，蘇貞昌會第一個投降，死忠深藍也許自鳴得意，但可能引起更多懂台語，也有正義感的選民反感。

國會議員擅離席位，橫行指罵備詢官員，脫序橫蠻之狀未受制止，舉世僅見；國民黨的所謂明星立委，竟是如此德性，而朱立倫只知移花接木轉移焦點，更凸顯國民黨惡疾嚴重。

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第一，國民黨權貴殘餘對「恁」和「袂見笑」，如非不懂，就是蓄意扭曲為「不要臉」。「袂見笑」帶自省意味，比較接近「不知羞慚」，蘇貞昌對他當年替辣立委站台，覺得「很丟臉」，就是覺得「很見笑」。

第二，爭論關鍵在「投降」。人類史上「投降」都是可恥的事，無端指控政府首長會投降，是用心險惡的侮辱，統派指控台灣派會投降，那是作賊喊捉賊，蘇貞昌表白不會像「恁」（你們）那樣「袂見笑」（不知羞恥），正是台語標準用法。

第三，中文「不要臉」在次文化或有其他含意，國民黨故意扭曲，硬指性別歧視，動員女性叫囂，模糊立委罵街的焦點。朱立倫如果不懂台語，可以去問他岳父母，不要聽任一些母語並非台語者在那裡狂吼。

蘇貞昌曾有「掃把論」，比喻抵抗意志，辣立委污衊他會第一個「投降」，目的只想拋出「投降」兩個字，散佈失敗主義，製造矛盾，顛覆台灣內部互信與秩序，配合習近平併吞台灣的陽謀。

美國前國務卿萊斯一語道破，指出中國武嚇，是企圖透過台灣內部勢力癱瘓政府，以達成其「統一」台灣的目的，朱立倫竟「質疑」萊斯是受民進黨「唆使」，這真是「數典忘祖」，蔣介石早就告誡徒子徒孫，共產黨的伎倆就是搞滲透與顛覆！

（作者資深新聞工作者）

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