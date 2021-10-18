自由廣場》危樓以外的居住想像

◎ 張經偉

歷史上火災最為頻繁的城市，想必是日本江戶時代的大江戶（今東京地方）。時人常云：「火事と喧嘩は江戶の花（火災和打架是江戶之華）。」尤其以西元一六五七年的明曆大火最為慘重。江戶之所以如此，主因是人口擁擠，且建築物多為木造，故而一家走火萬家燒。

那麼為何不用石磚建築？因為有個災難比祝融更為頻繁且可怕：地震。傳統的日式屋宅要是被地震震垮，砸下來的力道會較小，也比較方便組裝回去。地震與火災，江戶日本的人們兩害取其輕地選擇了後者。

請繼續往下閱讀...

再看當代台灣，其實，在城中城大火之前，咱高雄許多人就知道那是危樓。然人們依然選擇買房、租住於其中，看來亦有某項事物，對於當代台灣社會而言，比火災更為可怕。是什麼呢？「無房」吧！

台灣至今「有土斯有財」的觀念依然濃厚，於是許多經濟弱勢者，遂鋌而走險，購買、租住廉價危樓。即便不以危樓為家之人，也多是一生受炙於房貸這一把無形之火。

沒有自己的房子，真有這麼不堪嗎？當今世上依然有很多人居於蒙古包、船隻（蜑家）、露營車（Van Life）…不也依然日子照過？更遑論租屋族？

但願城中城大火悲劇，能讓你我痛定思痛之餘，有些新的想法。

（作者為清大歷史碩士、現任中學社會科代理教師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法