自由廣場》比鄰最牛都更案 更覺危樓老屋問題嚴重

◎ 賴明煌

悲聞高雄港都舊市政府西北側，繁華不再陋窳地區之城中城大樓發生火災，迄今有四十六人死亡。回顧台灣大火所釀傷亡，以一九九五年二月十五日台中市衛爾康餐廳大火，造成六十四人死亡最為慘烈！也因此事件讓同年一月所制定公布《內政部消防署組織條例》，翌月一日中央就正式成立內政部消防署，自警察體系內獨立出來，統籌全國消防行政事務，創我國政府組織法增訂修編設立最快速度，可見當時政府高階與社會輿論壓力有多大。

除火災難以預測外，還有地震迄今無法預測，故這兩項災害常讓全國民眾驚嚇不已，且常地震、火災連袂來襲，對陋寙聚落地區與危險老舊大樓造成更大傷害。

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屋齡逾五十年，就是工程生命週期末端老屋，全國已近七十萬戶，逾卅年者更達四百一十萬戶。其中首都屋齡達卅年且領使用執照之建築物近十萬棟，人口最多的新北市也所在多有，可見全國危樓老屋問題實在嚴重。

房價昂貴應該是重要原因。如筆者目前「北漂」，只能租住松山區靠近屋齡逾卌年「O泰花園廣場」危樓旁房租較低廉之老公寓頂，每天仰頭所見這略傾、已領有市政府核發之拆除執照的最牛都更案，卻不見公部門來確實依建築法第八十一條：「直轄市、縣主管建築機關對傾頹或朽壞而有危害公共安全之建築物，應通知所有人或占有人停止使用，並限期命所有人拆除；逾期未拆者，得強制拆除之。前項建築物所有人住址不明無法通知者，得逕予公告強制拆除。」雖然我床底備有地震包，但想想九二一時松山區東星大樓倒塌慘況，這幾棟大樓同樣位於基隆河左岸淤積區一公里較軟弱與黃色中度液化潛勢區的松六泥層地質上，讓我提心吊膽，萬一地震來襲該怎麼辦？

類似這樣城市防災議題，懇請縣市首長客觀以專業科學方式，好好地調查轄內類似危險大樓與傾頹建物及線路老舊房屋等，並擬頒正確有效鼓勵都更改建之政策，盡速推動老屋違建之都市更新，與危樓立即拆除或加勁保全及必要協助溝通社區都更之進行！

（作者為成大土木博士，工程技師，嘉義市政府前秘書長）

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