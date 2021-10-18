自由廣場》前總長的微型飛彈突擊艇 被解放軍山寨

◎ 呂禮詩

上週《美國海軍學會新聞網》（USNI）根據衛星照片，研判中國在大連小平島潛艦基地附近的碼頭測試無人艇。此一構型極為類似2017年12月國防部戰術戰法研討會中提出的「微型飛彈突擊艇」，解放軍是否針對「整體防衛構想」的「創新／不對稱」進行彎道超車，必須抽絲剝繭地探究原委。

美國海軍學會新聞網分析衛星照片中無人艇的外型，研判是江蘇自動化研究所（Jiangsu Automation Research Institute, JARI）研製，於2018年首次出現於珠海航展，並在2019年8月下水；配備機砲、可攜式防空飛彈、「非瞄準線發射系統」（Non Line of Sight-Launching System, NLOS-LS）及輕型反潛魚雷，具有防空、制海及反潛三度空間作戰能力。

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此一無人艇為中國船舶工業轄下負責船舶設計的702研究所和研製海軍C4ISR的716研究所開發，靠泊在職司海上測試的760研究所碼頭；此三個研究所去年為美國商務部工業與安全局（BIS）以「違反美國國家安全或外交政策利益的行動」為由列入禁止出口名單，可見其影響性。

無人艇較低的天線高度及有限的防空、反艦飛彈如何有效預警及攔截、又如何進行水下偵潛？非瞄準線發射系統、四面相位陣列雷達與船尾的衛星天線給了答案。

此一無人艇的作戰概念以「網路為中心」（network centric）為核心，也就是預警機、反潛機提供海空目獲、水下接觸資料，再由「雷達截面積」（RCS）甚小的無人艇以戰術數據鏈（Tactical Data Link）完成瞄準、接戰、評估等「擊殺鏈」程序；這也就是716及760研究所介入的原因，顯示解放軍對於無人載具的發展已揚棄「載台為中心」（platform centric）的思維，建構透過群集（swarm）分享資訊、海空協同作戰的無人艇。

前參謀總長主張台灣需要「致命、機動、精準」的微型飛彈突擊艇時，筆者即以「微型飛彈突擊艇攻防」為題投書，強調無人化、「分散式殺傷」（Distributed Lethality）與配合主戰艦協同作戰的重要性；無奈設計仍停滯於載台沒進化為網路、止步在人為操駕沒提升為人工智慧（AI），所以人去政息、虛耗預算。真正令人扼腕的是此一構想被解放軍山寨，未來極可能成為塔江級飛彈巡邏艦及各型主戰艦的威脅。

面對此種仰賴網路鏈傳的無人艇，並非毫無反制之道。日本在2018年通過的《防衛計劃大綱》，將電子戰與太空、網絡領域並列為安保新領域；同期的《中期防衛力整備計劃》（Medium Term Defense Program, MTDP）在陸上自衛隊新編電子戰部隊，並於防衛省設立專門機構，提高電磁領域的計劃和協調能力。日本在三年前就看到了電子戰的重要性，我們當見賢思齊、奮起直追！

（作者為新江軍艦前艦長、東吳大學政治學系博士生）

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