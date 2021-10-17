自由廣場》莫讓3Q罷免案成民主破窗

◎ 王昱培

美國學者威爾森和凱林於一九八零年代共同提出「破窗理論」，簡單說就是一棟大樓如有破窗，未及時修補，破壞者會認為這棟大樓已無人管理，可恣意妄為，進而從事比「破窗」更嚴重的犯罪，如入室竊盜或縱火。就此觀之，陳柏惟罷免案若通過，將成為臺灣民主的「破窗」，不可等閒視之。

首先，在這場罷免案中，國民黨黨主席朱立倫竟以黨魁之尊帶頭抹黑，朱立倫抨擊陳柏惟是零顆星、零提案、零通過的「三零立委」，更痛陳其主張大麻合法化，並聲稱這場罷免是反毒戰爭！朱立倫「三零立委」的批評隨即被公督盟以客觀數據打臉，大麻合法化的指控更是無稽，因陳柏惟僅支持以藥用大麻幫助罕見疾病，國民黨卻扭曲其說法為支持吸毒。倘若這回讓國民黨抹黑攻訐的潑髒水得逞，爾後「戰鬥藍」類似的鬥爭手法勢必變本加厲，臺灣的政壇將淪為「只談立場，不論是非；只講顏色，罔顧事實」的殺戮戰場，理性討論公共議題的空間不復存在。

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再者，陳柏惟若被罷免成功，中國將會舖天蓋地操作「台灣民意否決台獨立委」的宣傳，除了會大大助長台灣紅統派的氣燄外，更讓人擔憂的是，近來美澳日等國陸續加強「抗中挺台」力道，若此時力主「抗中保台」的立委竟受民意汰除，挺台的國際友人難免會懷疑如此相挺台灣是否值得，甚至可能削弱國際挺台力量。

綜上，陳柏惟罷免案對台灣民主的意義相當重大，筆者籲請臺中市第二選舉區的選民審慎思考，因為您的一票，不僅決定一名立委的清白與去留，也關係未來台灣民主的良窳。

（作者為公務員，高雄市民）

這罷免 道理不通

◎ 陳文卿

朱立倫以未過半之票數當選國民黨主席，急於建戰功以立威的心態可以理解，但起手式竟是罷免台中立委陳柏惟？以一個號稱百年歷史，在國會擁有將近四十席立委的最大在野黨，竟然傾全黨之力，要去將一個僅有唯一席次的最小黨立委拉下來，戰場選擇十分突兀。此役若輸了大傷主席威信，若贏了，大家心知肚明是台中顏家的地方勢力，沒人會認為是朱立倫的功勞。

再就罷免案的戰術運用上，攻防重點未擺在陳柏惟擔任立委的問政表現，竟是去挖他十多年前涉及電玩賭博案，及開車肇逃事件。所謂年少輕狂，這些誠然是他人生中的污點，問題是這些都是他選立委之前的陳年往事，打個比方說，如果說有位大學生，曾在國中時期因考試作弊被記過，但他也順利畢業，繼之再考上高中、大學了，此時可以拿國中時期被記過的紀錄而將他從大學開除嗎？

很多人拿罷免陳柏惟與去年罷免韓國瑜相比較，認為都是報復性罷免。但本質上最大的差異是，韓國瑜之所以被罷免，是因選上市長後荒腔走板的表現，且吃碗裡看碗外，因妄想選總統而荒廢市政。但罷免陳柏惟是如此嗎？

基本上總統或縣市首長是「惟一」，因此若有違背大多數選民的付託，或重大貪贓枉法但現行法令無以究責，則發動罷免名正言順。可是民意代表是多席次，因此即使是一些特立獨行的民意代表，其問政訴求與其他大多數人都不同，但也是代表為爭取某些特定族群的權益而發聲，不應輕言罷免。畢竟在「服從多數」之外，「尊重少數」也是民主政治最重要的精神。

（作者任職環保服務業，新竹市民）

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