自由廣場》中國戰狼在日本踢到鐵板

◎ 王輝生

中國駐日總領事館，蠻橫地施壓神戶市議會，要求停辦，即將在十一月十二日，於神戶市舉行的第七屆「日台交流高峰會」，並揚言若不從，將中止與神戶市的友好交流。此事經峰會「實行委員會事務局長」的神戶市上畠寬弘市議員揭露後，上畠事務局長不但正氣凜然地斷然拒絕中共的無理要求，而且在推特發文：「日台的情誼連結（絆）不滅，絕不向中共屈服」。此舉，讓旅日台僑及親台的日本議員們義憤填膺，大會未開就先轟動。這次戰狼外交想在日本如法炮製，顯然踢到鐵板。

「日台交流高峰會」是由日、台各地方的議員所組成。日本的地方議員都是各地的佼佼者，也是國會議員及執政大臣們的重要樁腳，由於日本是內閣制政體，執政大臣都是來自各地方的現役國會議員，所以確保其樁腳就是替大臣們鞏固其根基。民代出身的謝長廷大使深諳此道，使日以來，就上山下海地串連一百三十個分散日本各地的地方議會，成為每年一度日台高峰交流的盛會。

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今年高峰會由神戶市議會主辦，挺台不遺餘力的上畠市議員，剛於十月七日在神戶市議會提案並無異議通過支持台灣以觀察員的身份，參加WHO即將在日本舉行的第七十二屆西太洋地區委員會。無疑都踩到了中共戰狼的痛腳，中國才會罔顧外交禮儀，唐突地向民主國家的地方議會說三道四。

大阪、神戶都是疫情的重災區，災情氾濫期間，台灣民間及時發揮人溺已溺的大愛精神，踴躍捐日，阪神的市議員們點滴在心，而日本各地的議員們也都感同身受。由於戰狼的無狀失態，弄巧成拙，反而激發神戶市市議員們的鬥志，各地的議員們也紛紛報名響應，擬共襄盛舉以回報台灣。

患難見真情所凝結而成的台日之「絆」，豈是中共的三言二語就能輕易撕裂。十四日，日本解散眾議院，眾議員重選，任何親台抗中的言行都將是票源之所在。中國駐日官員居然敢冒民主國家的大不韙，對日本民意機關出言不遜，反遭小小市議員的悍拒，不但顏面盡失，也在無意中拉抬了該議員的聲勢。一戰成名的他，將在眾議員大選中成為助選吸票機，前途似錦。中共戰狼外交令人痛心疾首，但其無知暴行有時更會讓人不寒而憟。

（作者為日本醫療法人輝生醫院理事長，京都大學醫學博士）

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