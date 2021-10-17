自由廣場》兩部電影看中國轉攻為守

◎ 楊宗新

中國十一長假期間上映的電影《長津湖》，與《戰狼》系列雖同樣試圖炒作民族主義，但兩者有很大不同。

首先，戰狼系列的主要製片商是民間企業，長津湖則由解放軍所屬的八一製片廠共同製做，當然這可能與影片需要動員大量軍隊支援拍攝有關；其次，戰狼系列較偏向美式風格，凸顯的是個人英雄主義，長津湖則強調團體榮譽；最後，戰狼系列的情節、人物均屬虛構，長津湖則以史實為編劇藍本。

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此外，製片背後透露的意涵，更值得吾人關注。

戰狼於二零一五年上映，戰狼II則於二零一七年上映，當時「美中貿易戰」尚未發生，新疆、西藏、香港等地的人權問題也還在可控制範圍，新冠肺炎亦未爆發，中國的國勢處於上升狀態，國際社會對於其好感度遠勝於今日，電影以拓展海外利益為情節，經典台詞「犯我中華者，雖遠必誅」，充分展現崛起中的自信。

長津湖的拍攝背景，則是中國遭遇自六四事件以降，三十年來最不利的國際情勢。在國際上，雖仍有俄羅斯、伊朗、北韓等國家力挺，今年初甚至召集十六國成立「聯合國憲章捍衛小組」試圖與西方國家抗衡，但明顯屈居劣勢。長津湖藉由訴說「中國人民志願軍」在當時國際社會普遍存在「美軍不可戰勝」的信念下，試圖激勵群眾勇於面對險境。

質言之，戰狼系列係以維護海外華人利益，傳達出對外擴張式的民族主義；長津湖則透過重現一場戰役的慘勝，傳達出抵禦外侮式的民族主義。兩者相較，呈現出一種轉攻為守的過程。這可說是美國自川普政府以來，對中國在軍事上採取「印太戰略」包圍、經濟上開啟「貿易戰」遏制的具體成果，迫使中國不得不回頭從歷史中找尋曾經戰勝美國的事件當做拍攝題材。

也正因存在著這樣的特殊政治目的，促使中國官方對這部影片極力刻意維護，於是上映後陸續發生記者羅昌平遭公安扣留、數千批評者的微博遭除名等狀況，也就不足為奇了！

（作者為公務員，台中市民）

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