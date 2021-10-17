自由共和國》林健正／校園言論空間與反省能力

國立交通大學與陽明大學今年2月1日合校後，衝突日增，有老交大校友發出公開信指出校長用人唯親、加官進爵。（資料照）

林健正／陽明交通大學教授

陽明交大校長林奇宏發出公開信回應，對校友的建議他都有聽到，並承諾功能性的人事安排，未來在階段性任務完成後，就會進行組織縮編。（資料照）

老交大校友的公開信指出校長用人唯親、加官進爵，其結果任命一位資淺的研發長，編制外校區長字輩高達十三人，創新學院有七位院長，據說也多出一位只擔任計畫主持人的陽春副校長。這一封公開信經媒體曝光後，有人意識到校長拉幫結黨、因人設事，難掩失望之情，有人認為一校之章程如國家憲法，逾越規矩、濫用權力，導致人事紀律崩壞，並質疑校長大權在握，用人豈可如此「任性」？

這一位德高望重的老交大校友是富鑫創投集團的創辦人，曾經擔任校友總會理事長。早期工研院派往RCA受訓，參與國家IC技術移轉計劃，他在三十五歲時，升任為工研院的量測中心主任，成為當時最年輕的一級主管。今以其崇高的社會地位，傳達大多數師生的心聲，校友對母校愛之深，展現道德勇氣，這股精神力量肯定者眾，引起大多數人的共鳴，激起校園的反思，足以令人感受到「德不孤必有鄰」矣！可惜校長以官樣文章回應公開信，完全未提出解決問題的方案。

請繼續往下閱讀...

大學校園應建立自由開放的言論平台，學者是社會的良心，應該不畏權勢，勇於建言，而青年學生懷抱理想和熱忱，也是未來國家之棟樑，大學教育應該培養其明辨是非及獨立判斷的能力，並鼓勵青年學生積極參與校園及社會公共事務。

在一個自由、民主及開放的社會，資訊應該公開透明化，有了建全參與及監督的機制，才能防止社會的腐化，促進人類的文明與進步。反之，獨裁及威權的心態常伴隨著封閉的社會，所謂「家醜不外揚」的心態便成為當權者的遮羞布。

當年我在伊利諾大學求學時，長期訂閱Daily Illini，這是一份由學生經營的校園報紙，自一八七一年以來，這份報紙關心伊利諾大學校園的公共事務，忠實地反映教職員生及社區居民的觀點。年輕學生獨立辦報，追求自由民主社會的核心價值，培養出對社會敏銳的觀察及批判能力，常揭露自家醜聞，包括廣泛報導二○一四年發生在伊利諾大學校園的一項重大爭議事件。

當年Steven Salaita申請並獲得伊利諾大學印第安研究系的終身教職，然而他在赴校任教之前，推文上批評以色列轟炸加薩走廊和猶太復國主義，校長懷斯（Phyllis M. Wise）以此為由聲稱她不會將這項聘任案轉交給董事會批准，這一決定引發了全美的憤怒與抗議，但董事會仍投票支持懷斯的聲明。懷斯被指控處理失當，違反FOIA（資訊自由法），涉及隱匿及湮滅據證，而辭去校長的職務，後來校方公開的電子郵件顯示，懷斯受到捐助者和其他利益相關者的壓力，未能捍衛學術自由的立場。

有一句諺語說：「前事不忘，後事之師。」人類必須牢記歷史演變的經驗，社會失序常源自權力的黑洞，吾人深信唯有一個資訊透明化、言論開放以及具有反省能力的社會才能對權力形成制約作用，建立有效的監督機制，確實檢討改正缺失，避免將來重覆發生錯誤，反之透過家醜不可外揚的父權心態限縮公開言論的空間，試圖蔽塞意見表達的渠道，帶來師生校友之間可能的寒蟬效應，並不符合大學理性主義批判的精神，也背離了追求學術自由的校園文化。

總之，師生校友應共同致力於營造一個多元、自由及開放的大學校園，對校務發展投入更多的關注，勇於提出校務建言，積極地反映問題，另一方面校長則應尊重制度、知識和經驗，推動高等教育的改革，展現學術領導的風範，維護學術的崇高理想，實踐大學自主、學術自由與社會責任的核心價值。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法