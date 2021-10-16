自由廣場》無能、官僚、傲慢！

◎ 陳韋如

昨天有長者投書「氣柯市長折騰老人」，我也有話說。

近期台灣進入疫苗的擴大接種，考驗著地方政府執行疫苗施打政策的能力，而專屬於台北市的「魷魚遊戲」，就是預約時段與診所要用搶的、唯一的大型接種站要冒雨排隊，甚至還可能要跨縣市才打得到疫苗，令市民深感無奈與憤怒！

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副市長蔡炳坤週五表示，第十二輪COVID-19疫苗接種提供BNT第一劑、AZ及莫德納第二劑，將安排診所全部都打莫德納；BNT則由醫院負責；AZ疫苗都在花博施打。

我實在很難理解，身為首善之都的台北市，各級醫院與基層診所最多、醫療量能最充足，怎麼會已經到第十二輪了，接種政策還是如此混亂？符合第十二輪施打對象的，多數都不是退休人士，有人很難請假，有人下班忙接小孩，這樣的規畫，請問台北市府，有站在市民的角度思考嗎？會不會再發生需要排隊兩個小時才能打到疫苗的情況？或者搶不到醫院診所可以預約的窘境？

我致電向市議員進一步了解，得到的回覆是：「我們向衛生局反應，他們堅持要疫苗分流，怕三種疫苗一起打會打錯！如果市民不方便到花博接種或預約不到診所，可以透過1922預約平台就近到其他縣市施打！」

這就是令台北市民憤怒的無能、官僚與傲慢！

建議台北市政府，怕疫苗打錯要分流，就應該提早規畫，按照行政區安排中大型接種站，或者規畫同一區域相鄰的診所，進行不同的疫苗分流施打，或者，請教一下其他縣市首長們是怎麼安排的，而不是叫市民「就近」去其他縣市接種！

（作者為台北市內湖區居民）

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