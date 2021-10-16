自由廣場》大火悲劇 別膝反射思考

◎ 黃惟冰

高雄城中城大樓發生大火，造成四十多人死亡，數十人輕重傷。雖然失火的原因仍待釐清，但這麼多的生命就此消失，都是不應該發生的悲劇。然而，要避免類似情況再度發生，需要周延評估。如果淪為病急亂投醫，那麼只會畫錯重點，反而無法對症下藥。

舉例而言，都市更新或許能將大樓的硬體化腐朽為神奇，讓居住在其中的人們可以獲得更好的居住品質與安全設備。但，都市更新需要的產權整合絕非一蹴可幾，特別是城中城這種所有權複雜的老舊大樓，須要付出用於意願整合的時間成本，恐非一般人所能想像。

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此外，都市更新也需要金錢成本，新大樓從房價到管理費，勢必水漲船高，都會讓原本就已經因為身處經濟弱勢，才選擇棲居於城中城的民眾，更難負擔。

其次，若要興建社會住宅大量收容經濟弱勢，那麼也將面臨社會住宅進一步被標籤化，成為鄰避設施，產生鄰里不合的問題。同時，社會住宅的自償率，一定也會更難兼顧。換言之，除非社會有一定共識，應以不同標準檢驗社會住宅的財務收支，否則市府在編列相關預算時，就會遇到重重質疑。

再者，認為只要成立管委會，就可以解決問題，也屬過度簡化。說穿了，管委會必須以住戶對於社區管理有共同需求及願景為前提，才能有效運作。以城中城大樓為例，住戶之間是否有這樣的共識，以及願意承擔公共日常開銷、設備維修更新等財務責任，不無疑問。

總結而言，城中城的悲劇不應該發生，更不能重演。要如何防微杜漸，不要讓幾十多條人命白白犧牲，必須謀定而後動，不能只有膝反射式的直線思考。

（作者為高雄市民，曾任智庫研究員）

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