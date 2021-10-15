自由廣場》縣市合併升格 應合理通盤思考

◎ 羅承宗

最近以新竹縣市合併升格倡議為契機，又掀起新的一波縣（市）合併的輿論探討。回顧歷史，隨著一九九九年地方制度法施行，雖使我國地方自治法制有更完備規範，但在近十餘年改制升格直轄市風潮下，欠缺國土通盤規劃的直轄市發展與偏差，已是不可忽視的公共課題。

莫約從台北縣於二○○七年取得「準直轄市」地位起算，迄今為止，台灣本島從南到北六個直轄市配置，在世界地方自治史上，已是奇觀！從治理面積來看，六都所轄面積約一萬八百九十五平方公里，佔我國有效治理陸地面積三萬六千多平方公里僅三成而已，但設籍六都人口數已逾一千六百餘萬人。換算下來，六都體制驅使目前近七成人口擠在三成土地內。從整體趨勢來看，以北台灣為首的都會區人口大抵呈現高度密集化，尤其人口超過四百萬的新北市已無法逆轉地成為人口最多的地方自治體，然而其他多數縣（市），卻呈現人口減少乃過疏化發展現象。「一個台灣，兩個世界」，怎不令人憂心？

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從「非六縣（市）」在地住民立場而言，爭取合併升格意味著可跟六都一般闖入「直轄市贏者圈」，統籌分配款理論上也隨之提高。甚至廢除鄉鎮市層級自治體這個老問題，也可在升格過程中一併被解決。升格帶來利多，固然無可厚非。然而，從中央政府角度來看，六都奇觀加劇區域偏差發展情況已是事實，繼續擴增七都、八都，到底是會讓台灣國土空間規劃更趨合理？抑或將使已高度扭曲的區域發展更形偏差？而在新一波升格風潮後，剩餘下來的縣（市），又該如何照顧對待？這一連串嚴肅課題攸關全國人民福祉，中央政府不僅應要有更通盤想法，也該要有個更妥適說法。

（作者為南臺科大財法所教授兼所長）

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