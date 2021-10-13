自由廣場》（鏗鏘集）民主化，在中國就是那麼難

◎ 李敏勇

中國號稱的民主革命，中華民國的建立和中華人民共和國的建政都是。前者，以民族革命為本質，是藍色革命；後者，以社會革命包裝推翻前者，是紅色革命。後者，加了people之名。一個區別的笑話，傳自持中華民國一位被印度拘留的觸法船員，對無法區分中華民國和中華人民共和國這兩個China的印度獄官說，他的China,no people。其實有沒有people，都一個樣子。

民主化在中國就是那麼難，來自帝王文化傳統，君君臣臣的深層構造，一朝天子一朝臣，誰當皇帝誰家天下。成王敗寇，王位坐到被推翻，江山變色徒奈何。民主革命後，黨的天下，獨裁統治或寡頭專政各有盤算。昔日的蔣、毛，堪稱代表。習大大向毛學習，去寡頭走獨裁，共產革命的中國化也算是異形。中國的文化土壤綻放邪惡之花，散發著異味。

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中國令人咋舌的貪腐現象，凸顯大官大貪小官小貪的統治權力本質，鞏固了共犯結構、分贓體系形成的統治形式。民主，只能做為政治權力的虛飾形容詞，而非本質。戰後，從清國分離了五十年的台灣人，驚訝於貪污現象。中華民國來台灣，台灣人從歡迎變厭惡，貪污是原因之一，現在中國天天打貪，又如何？權力鬥爭的工具罷了！

中國人多，人多就不值珍惜。國共內戰時，打打打！殺殺殺！算什麼？毛澤東大躍進、文革，人命又算什麼？人命如蟲豸，血染黃土地，紅中國就是紅中國！人文，人文，在中國像是文化裡洋溢在字面，只是虛飾的意涵。四書五經，道盡仁義道德，卻不是握有權力者認知、實踐的課題。中國文化出在言行不一，認知與實踐差距太太。

民主，是近現代文明。右、左革命在西方進步國家，都已在議會政治以右翼政黨或左翼政黨共治，經由選舉的人民授權，進行有期程的政治治理。民主化國家，國家屬於人民。但在中國，民主演繹成「你是人民，我作主」。民主化，在中國就是那麼難！天安門事件並未成為中國民主發展的註記，而是葬送之碑。台灣走向民主化，進入廿一世紀，面對的是流亡殖民中國性的背反，看看中國國民黨競逐主席對中國共產黨的表態，忘了當年被趕出中國，喪家之犬的哀鳴，忘了當年挾台反共，現在竟聯共制台。

民主化，在中國那麼難，昔日的國民黨中國是這個樣子，今天的共產黨中國是這個樣子。相似的基因，改不了就是改不了！民主化在中國，難矣！與中華人民共和國互不隸屬的台灣怎能不獨立其外？

（作者是詩人）

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