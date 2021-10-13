自由廣場》（林保華專欄）國共都背叛祖國、分裂國家

習近平藉辛亥革命一一○週年再度發表小學程度的講話：一是不懂歷史而亂講，二是按照別人寫好的稿亂讀。

這個會議目的自然是對台統戰，尤其習近平處於內外交困、失去動力情況下，罵幾句台獨或使他多分泌一些荷爾蒙而得以苟延殘喘。因此人們特別注意他最嚴厲的幾句「凡是數典忘祖、背叛祖國、分裂國家的人，從來沒有好下場」。

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習近平的爸爸習仲勳被毛澤東迫害，習近平現在卻認賊作父；習仲勳主張改革開放，習近平卻否定而回到毛時代；這就是數典忘祖。

我們再談談國共是如何背叛祖國、分裂國家。國共史觀都把佔有黃河流域歷朝叫做「中國」。大清當然也是祖國，那麼孫中山的「驅逐韃虜」是不是背叛大清祖國？二○一一年六月，美國在台協會發言人裴士蓮說，根據美國政府移民單位在一九○四年發佈一分文件，發現中華民國國父孫中山出生於美國檀香山，有美國公民身分，可自由進出美國。因此孫中山策劃包括黃花崗等多次起義，都是美國勢力在顛覆中國；在這些起義中，還有孫中山的多位日本友人積極參與。

一九二○年以後，共產國際與蘇俄多次派人與孫密謀，孫以認可蘇俄對蒙古的佔領，來換取蘇俄對他的金錢與軍事援助以推翻在北京的正統中華民國政府，對此中共也支持；這些都有解密的蘇聯檔案作證。這不是背叛祖國與分裂國家又是什麼？中共推崇孫中山是「革命先行者」，不就是背叛祖國與分裂國家的先行者？

至於中共如何在共產國際與蘇俄幫助下創立，並且在他們資助下進行推翻中華民國政府，那更是罄竹難書。一九二九年為中東路事件，張學良與蘇俄爆發軍事衝突，中共竟然提出「保衛蘇聯」的口號。一九三一年乾脆在江西成立了中華蘇維埃共和國，不但用上俄語的蘇維埃，連國慶日也與蘇俄同一天，蘇俄成為中共的祖國，這不是分裂國家又是什麼？中共作為理論基礎的馬克思列寧主義，是德國人與俄羅斯人創立的，更是數典忘祖？

中國史學家楊奎松在本世紀初發表《共產國際為中共提供財政援助情況之考察》，僅根據他所查到的就十分驚人，中共召開每一次會議都向共產國際拿錢，連一九二七年蔣介石清黨以後中共組織的三次暴動，包括毛澤東在湖南農村的秋收暴動，都有專案資助。孫中山改組國民黨，共產國際給予資助時，排擠了中共的資助，使中共活動一度停擺。中共到了延安以後，在陝甘寧邊區種植鴉片作為特種商品外銷，才減少向共產國際領取資助。

習近平上台後大撒幣搞世界革命。有多少專案透過台商資助國民黨？孫中山死在敵占區，毛澤東被唐山地震催命，習近平呢？

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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