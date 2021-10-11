自由廣場》從「興趣」強化國防

◎ 宋啓成

近年來受兩岸情勢影響，軍事緊張難以減緩。有鑑於此，不少有識之士皆主張政府應延長役期；當然，人力與素質是國防戰力的重要指標，沒有足夠的人力與訓練，任務不僅難以執行，也容易引起敵人誤判。

然役期究竟該延長多久？或有一年、二年之議。但在少子化的今天，各界都有其人力需求，役期過長必定對各行各業帶來衝擊。一九六七年「六日戰爭」後，以色列感於人力狀況，將役期從三十六個月縮減到三十三個月，每年的後備軍人訓練從六十天減為三十天，並以和當前國軍類似的「常後分立」辦法處理人力問題即為一例。

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此外，在高科技與戰場狀況瞬息萬變的今天，在人力與役期不易滿足的情況下，該如何強化國防實力？筆者認為，從美國、中國大陸與日本民間長期對國防事務關注，經常藉由書刊與影視等出版物、生存遊戲、軍事模型製作、比賽等多種團體，直接、間接提升全民對國防事務的興趣觀之，應當與其國防武力能保持在一定水準有關。

畢竟，在興趣、喜好的支撐下，訓練即便單調，愛好者必定樂在其中甚且能舉一反三，這種效果是反覆宣教、操練所無法獲得者。筆者非出身三軍官校，也未曾在戰鬥單位服務，但能在國軍軍事教育最高學府從事野戰戰略講授達十年之久，依靠的即是從小對軍事模型製作，培養出對國防事務的興趣。台灣三十多年前這類活動曾頗受注目，近年卻幾乎消聲匿跡，相當可惜。

面對今天的兩岸情勢，儘管在民間廣泛培養這類興趣是一條漫長的路，倘若及早進行，仍舊是來得及的。

（作者為世新大學助理教授，前國防大學戰爭學院上校教官）

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