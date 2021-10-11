自由廣場》﹙青年時評﹚談國民黨青年世代

◎ 黃韋鈞

國民黨近期吹起一波「戰鬥藍」，由政媒兩棲的趙少康領軍，帶著藍營的政治人物說要開始衝鋒陷陣。但除了對政府所有政策的無差別攻擊外，外界幾乎難以看出，此新標語到底是要為中華民國台灣的發展，帶入怎樣的新意？反倒所有為反而反的政治鬧劇與口水，又次次凸顯其口號式的戰鬥藍下，不論老、中、青年世代的「醬缸黑」。

在立法院，跟不上臺灣世代演進的老藍男們持續綁架國民黨黨團，費鴻泰、賴士葆之流帶著陳玉珍等人，在國會議場內以丟豬內臟、灑麵粉等杯葛議事，其理盲行徑，就連前主席江啟臣也無力可回天，最後只好同流合污，並在黨主席選舉後幾近葬送了政治生命。

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可悲的是，上樑不正下樑歪，國民黨青年世代雖掛有年輕人的標記，但對外無論述能力、對內無革新勇氣。如連勝文辦公室前發言人錢震宇，出場式竟是質疑平民出身的立委陳柏惟的財產問題，反而再次凸顯連家三代公務員卻身價百億的荒謬。時常出現在媒體版面上的台北市議員徐巧芯更不遑多讓。近期她在政論節目上遭主持人質問，國民黨是否願與臺灣人共同對抗中共武力犯台，平常熱愛擁抱中華民國的她，竟只顧閃爍其詞，跳針說她會反應民意。的確，市議員的工作正是反應民意，但若簡單上網搜尋，與她相關的新聞卻多是政治口水或她對異己的冷嘲熱諷，本該有的城市發展與國家願景，卻鮮少出現在她的談話之中。

或許藍營人士對這樣的評價會感到憤恨不平，辯稱過去黨外時期的民代也在議場衝撞，他們不過是有樣學樣。但別忘了，當時的抗爭是為了凸顯黨國威權體制的不公，並透過大規模的街頭演說累積了廣大的民意支持。相反地，臺灣民眾對國民黨的支持度持續低迷，其為反而反、為抗爭而抗爭，既無正當理由、遑論民意基礎，更已成為國家前進的最大阻礙。

國民黨與其花心思發明口號，不如想辦法好好思考如何跟臺灣社會共存共榮，否則再光鮮亮麗的「戰鬥藍」、「知識藍」等包裝，都藏不住早該被時代淘汰的百年「醬缸黑」。

（作者為英國倫敦政經學院碩士生）

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