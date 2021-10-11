自由廣場》台中人看陳柏惟

◎ 周永如

台中市第二選區的「刪Q」的罷免案如火如荼，某政黨與親中人士也鋪天蓋地、無所不用其極地來「抹黑」陳柏惟立委。第一彈是某政黨新任黨主席先以製造假新聞方式，說陳某為「零顆星」、「零提案」、「零通過率」的「三零立委」。第二彈由資深媒體人爆料陳柏惟在十年前因車禍肇逃，遭判緩刑。後續新聞更是熱鬧：連打電動玩具都能夠被說成涉賭。

那我就我的觀點而言：什麼是「真」？這幾天的新聞，讓我真正了解陳柏惟這位來自高雄的年輕人。他來自社會最底層的家庭，有著不堪的過去。他年輕，沒有背景、沒有資源，但也盡最大的努力在選區內設立了五個服務處。現在某政黨總統級選戰的「大軍壓境」，他決定面對問題，雖然低調，但不逃避。陳立委所表現的是我們台灣人的真性情！

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那什麼是「假」呢？某政黨為了推罷免案，用卑劣的手段來編造故事、加料新聞，對陳立委做人身攻擊，已經到「罄竹難書」的地步了。

我們要的是什麼？當然是「真」！因此我們要用選票，投下「反對罷免票」，為維持台灣本土精神及意識的陳柏惟立委能夠續任，來繼續為我們台灣人打拼。我們不要再給「超假的」政黨任何洗劫我們的文化、民主及自由的機會。更不希望當「厲害了我的國」的國民！

（作者任職機械製造業，台中市民）

他和你我一樣

◎ 洪增得

本來對陳柏惟這個人不是很感興趣，這次他被人用盡全力，以總統級的檢驗規格要拉他下台，讓人驚訝！各種消息紛紛出籠，幾乎一天一報，我起初只覺得好笑而已，本來英雄不怕出身低嘛。曾經是全民擁戴的國民黨蔣總裁，維基百科記載他年輕時也曾在上海入過青幫，並參與過不同革命派系的光復會首領陶成章暗殺案。

直到陳柏惟被起底說從小家境不好，父親曾是賭場的人頭老闆（背後老闆是金主，他只是替身， 準備出事時出面頂罪），尤其聽說他從小在賭場吃便當長大時，我才對陳寄以無限的同情。

陳柏惟真是一個苦命的孩子。他和你我一樣，都犯過錯。但人非聖賢，孰能無過？過而能改，善莫大焉。他是越成長越變越好呀！我覺得這樣一個努力奮鬥，不斷改過遷善，立委表現也是有目共睹的年輕人，這次如果真的被不斷抹黑打壓而罷免了，以後請不要再告訴我說，台灣最美麗的風景是「人」了。

（作者為國營事業退休員工，宜蘭縣民）

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