自由廣場》哈囉？朱大主席？你有事嗎？

◎ 吳哲文

接近台中市第二選區立委陳柏惟罷免案的投票日，中國國民黨在新主席朱立倫的帶領下，行事風格益加躁進激進，有挾全黨之力傾力相助罷免連署方的態勢。推測想用罷免成功為朱主席立威，同時還兼有拉近立院國防外交委綠藍席次比、以及以罷免保台立委向中國黨政當局輸誠的意味。然而其中有一些怪象，筆者實在不吐不快。

例如，朱主席岳父所開設、與公督盟打對台的「口袋國會」做出所謂的評鑑資料，並由朱主席等人之口擴大散播錯誤的資訊及詮釋，遊走在「意圖使人被罷免」的法律邊緣，陳柏惟所屬的台灣基進黨要求朱主席等人更正未果、進而提告，但我們的朱大主席竟然回應說台灣基進「浪費社會及司法資源」！

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哈囉？朱大主席？你有事嗎？現在是只准你們國民黨散播謠言以試圖扭曲該選區選民判斷，不准被污衊的一方提告反擊？

退一萬步講好了，如果台灣基進提告是浪費社會及司法資源，那麼從罷免案成案開始，到當地某大家族大舉動員派系資源展開綿密的組織戰及文宣戰，再到中國國民黨動員全黨資源投入，哪一個不是浪費更多得多的社會資源？

再者，連勝文辦公室質疑陳柏惟存款達四百四十一萬元，但連家自連震東開始就以有錢聞名於台灣政壇，連戰更是在將近三十年前就登上過美國《富比士》雜誌全球富豪榜，連勝文在二零一四年出馬角逐台北市長時向監院申報的財產總值也輕鬆突破九位數字大關，「連家＝有錢」可以說是台灣社會的常識，連勝文辦公室的成員以「輕鬆達成財富自由」譏諷財產連連家零頭都不到的陳柏惟，這是在搞笑嗎？

坦白講，報復性罷免這種事情縱然一時讓某方得逞，最後可能只會帶來更多惡的連鎖，希望國民黨適可而止，否則演變成綠藍雙方相互報復性罷免，到時台灣政界恐永無寧日！（作者任職服務業，新北市民）

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