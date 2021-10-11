中共專制統治才是中國人的災難

今年的國慶既是陽光普照，又有強颱來襲的威脅，這個島國正面臨巨變的轉捩點。陽光普照的是台灣防疫成果全球之冠，經濟再度躍起，國家認同意識高漲，彷彿一個幸福國度即將打造完成。陰霾的一面，則是中國最近對台進行猖狂的軍機擾台，而中共總書記習近平更藉由紀念辛亥革命之名，除了推銷「和平統一、一國兩制」，更嚴厲批判「台獨分裂是祖國統一最大障礙」、「凡是數典忘祖、背叛祖國、背叛國家的人，從來沒有好下場」。

中共對台威嚇愈來愈肆無忌憚，令人警惕。而台灣固然是中國意圖稱霸的主要獵物之一，但是，國人不必陷於惡霸欺凌而自憐自艾，反而應該替十四億中國人感到悲哀、惋惜。因為中國四十年來的經濟發展，讓原本一窮二白的中國步入小康社會，本來可以讓中國人過著富足的生活。如果中共願意走上民主之路，中國的人權、自由將會獲得保障，成為文明國家，贏得世人的尊敬。而過去西方先進國家對中國採取開放政策，協助其發展，亦是期待中國經濟成長後，能夠進行各項制度的改革，與國際體系接軌。可惜的是，中共卻將中國帶向一條與文明世界背離的道路，對內全面監控，剝奪人民的基本人權，壓迫西藏、新疆、香港；對外則在南海推動軍事化、在東海、台海挑釁，並以一帶一路、大外宣、孔子學院等手段，對全球進行全方位的滲透，已經在政軍經文化上造成世界性的威脅。換言之，中共將中國帶上歧路，與民主國家為敵，才引發當前「全球圍中」的形勢。當共產中國與民主世界對撞，世人固然可能受到傷害，但中國數十年來的經濟成果亦將毀於一旦；故而，中共若輕啟戰端，那將會是玉石俱焚的災難，絕非中國人之福。

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多數國家反中情緒高漲，主要是它們已經看出中共打著「中華民族偉大復興」、「中國夢」之類的民族主義、愛國主義旗幟，正在步上納粹德國的覆轍，快速擴張軍備，企圖推翻現有的國際體系與秩序，成為全球霸主，將所謂「中國特色社會主義」帶向全世界。諷刺的是，如此的中國崛起模式，雖然宣稱要洗刷百年國恥，對抗帝國主義，實際上卻變成了它所反對的強權一樣，以欺凌弱小作為成就霸業的踏腳石。換言之，在中共的操弄之下，中國強大之後，並沒有成為良性的大國，對於小國的處境缺乏同理心，反而一味恃強凌弱。因此，「中華民族偉大復興」、「中國夢」乃成為鄰國的夢魘，最終也會反饋成為中國人的惡夢。由此可見，中共常指控台獨是兩岸緊張的癥結，其實中共對內獨裁、對外擴張，才是台海安定與世界和平的障礙。

更重要的是，中共為了鞏固政權，完成稱霸，不斷編造許多謊言、神話，扭曲歷史，灌輸意識形態。其中最大的謊言與扭曲則是︰「中華民族具有反對分裂、維護統一的光榮傳統。」首先，中華民族是直到滿清末年才由革命黨人創造的名詞，以象徵五族共和，推翻滿人的統治。實際上，中國大陸這塊土地跟地球其它地方，甚至台灣一樣，自古即存在多元族群，有時和平共處，有時相互征伐。春秋戰國、魏晉南北朝、五代十國、元、清等，不都是漢人與各種被當成化外之民的蠻族在歷史舞台上進行朝代更迭？翻遍史冊，何來中華民族、炎黃子孫？而且，中國歷史，本來就是分分合合，漢人拓邊，異族入侵，都是常態，又哪來的「反對分裂、維護統一的光榮傳統」？既然「中華民族」與「維護統一」都是近代所編造的謊言，自然也就不存在台獨數典忘祖之事。況且，台灣四百多年的開拓史，係雜揉荷蘭、西班牙、明鄭、清朝、日本、兩蔣到民主台灣，可說是族群爭鬥與融合的一部歷史，造就今日多元族群與文化並存的台灣。

台灣曾經受到一些國家統治過，包括來自對岸滿人的清朝與兩蔣流亡的中華民國，就是沒有「中華人民共和國」。台灣經過民主與本土化的淬鍊，以及多元文化包容，已經蛻變為一個獨立自主的國家；但因歷史與現實的折衷，乃產生「中華民國台灣」的階段性認同。台灣的未來決定於台灣人民，不是任何外國勢力，尤其是在對岸虎視眈眈的中華人民共和國。總之，那些為了「統一」而編造的「九二共識」、「一國兩制」都不是兩岸問題的解方；惟有中共融入自由民主體系，放棄專制獨裁，正視台灣存在的事實，兩岸關係才會得到改善。

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