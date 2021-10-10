自由廣場》提醒拜登總統

◎ 張國財

文明人與野蠻人最大的差異是：前者以理服人、也服於理，後者以力服人、也服於力。

文明國際已有愈來愈多的聲音，向憑肌肉以撒野為能事的習近平表白：今天的世界，已非在叢林法則下運作了，是該學文明人規矩的時候了！

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捷克參議長韋德齊（Miloš Vystrčil）拒絕向中國的威脅低頭，於去年八月三十日率領八十九人來台訪問，理由是「與台灣正常來往不需要其他國家來干涉」、「民主國家要互相幫助彼此」、「要支持其他正在為民主奮鬥或者受到強權威脅的國家」。

今年六月，日本率先全球，對亟需疫苗的台灣伸出援手（至今已捐贈台灣五次AZ疫苗），理由是：回報台灣人對二零一一年日本三一一大地震的踴躍捐款。在去年曾獲得台灣捐贈防疫口罩與醫療物資的美國、立陶宛、捷克、斯洛伐克、波蘭，今年也紛紛回贈疫苗給台灣。

反之，二零零八年的中國汶川大地震，台灣捐款中國共計八十八億台幣（比台灣捐贈日本三一一大地震的二百億日幣還多），卻換得今天中國軍機動不動大舉入侵台灣航空識別區，中國艦艇時不時在台灣週邊海域躍武揚威！

日本、美國、立陶宛、捷克、斯洛伐克、波蘭的知恩圖報與中國的恩將仇報，恰成文明與野蠻的強烈對比！

美國總統拜登有鑒於近期共機擾台的頻率與規模變大，十月六日在答覆媒體詢問時表示，已與中國國家主席習近平就台灣議題進行過交談，雙方同意遵守「台灣協議」(Taiwan agreement)；之後白宮發言人莎琪則重申美國立場是恪守「台灣關係法」下的對台承諾。

在此必須提醒拜登總統，不能太天真，把習近平的「同意遵守」全當真，忘了聽其言後更要觀其行的必要。別忘了他一夕之間把聯合國立案的「中英聯合聲明」視為「歷史文件」、「已不具現實意義」！別忘了他把香港一國兩制變不見的失信毀諾前科！

尊重異己、濟弱扶傾、信守承諾，是文明人的ABC！除非習近平能以實際行動證明自己已具備文明人該有的規矩，諸如停止霸凌台灣並歡迎台灣加入WHO、聯合國，關閉維吾爾人的「再教育營」，拆除在南海島礁的所有「違章建築」，無異議接受國際法庭的「南海仲裁」，否則，相信習近平言出必行絕對不切實際！

（作者為新竹教育大學退休副教授）

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