自由廣場》內人忽然哭了起來！

◎ 黃榮文

近日觀看某政論節目，主持人視訊立委陳柏惟，提及他年輕時打賭博性電玩時被臨檢警察搜查且訊問一事，並問到陳父曾從事經營賭博事業的傳言是否屬實，陳柏惟略帶傷感地坦承確有其事。坐在一旁的內人忽然間輕輕啜泣起來，顯然這觸動了她一直隱藏在內心深處、不輕易對人談及的傷痛。

台灣在戰後百業蕭條，沒受過正規教育的丈人謀生不易，凡是能掙到錢養家活口的工作，只要不是作奸犯科、罪大惡極，他都咬牙去做。據內人描述，諸如送貨搬運工、養鴨、修理縫衣機的技工等他都做過，最後一項工作是經營製作賭具「四色牌」的違法地下工廠。

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由於違法，警察經常上門臨檢，抓到了必須被拘留。內人內心刺痛的傷口便是，國、高中時，低著頭羞愧地到派出所探視被拘留的父親那場景，以及走出警局時，遇到的人經常投以異樣的眼神，彷彿利刃穿心般，烙下一輩子無法磨滅的傷疤。從國小到高中，父親職業欄總是空白，因為她不知如何下筆填寫；面對老師的百般質問，她選擇沉默。

對於這段成長過程中經歷的傷痛，內人極力隱藏，求學過程中對同學更是守口如瓶，連在我們交往階段的初期亦絕口不提，直到兩人認真論及婚嫁時才對筆者透漏，其內心煎熬之深且鉅，由此可見。

這世上不是每個人都像連勝文般，含著金湯匙出世；有更多的尋常老百姓每天辛苦工作，為的只是賺錢養家活口。身為子女的我們，無法選擇出身，也無法選擇父母的職業。製作一般牌具，在今日實屬正常職業，但在數十年前卻是非法，更何況是經營賭場。陳柏惟對父親早年的職業難以啟齒，卻被他人挖出來潑糞，作為罷免的理由，還必須勇敢面對，在鏡頭前親口承認，那份傷痛、羞愧與不孝感，常人難以體會，內人卻能感同身受，為之不捨！

國民黨傾全黨之力試圖罷免陳柏維，卻無法舉證他有虧於其立委職守或嚴重違背其競選承諾的行為，只能拿些造假訊息或其年輕時的犯錯紀錄，以及其長輩的職業進行人格謀殺，好讓顏寬恒復辟當立委，天理何在?!

（作者為彰化師大兼任教授，彰化師大附工前校長）

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