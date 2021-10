◎ 陳財能

拜登「隨口說說」 我們要認真思考

今年九月十五日,美英澳三國宣布成立「AUKUS」聯盟;二十四日,美日印澳「QUAD」在華府召開首次領袖高峰會。中共為反制美國等民主國家的印太戰略聯盟,故意升高台灣海峽軍事緊張,自九月十六日後增強對台灣的威脅,十月至今已超過一百五十多架次的各型戰鬥機壓迫、恫嚇我們台灣人。

中共恫嚇霸凌台灣人、向美國耍狠逞兇的戰狼行動似乎奏效,「逼得」美國總統拜登公開說「I’ve spoken with Xi about Taiwan , we agree...we’ll abide the Taiwan agreement」。然而,拜登隨口說的「Taiwan agreement」,是什麼碗糕?

請繼續往下閱讀...

從地緣政治架構看,習近平耍狠逞兇,表面讓拜登從「台灣不是內戰狀態」的定位,退回到美國「One China Policy」與中共「One China Principle」的平行架構。但拜登的含混其詞,並沒有停止正由「印太戰略架構」(Indo-Pacific Strategic Framework)、美日印澳「QUAD」、美英澳「AUKUS」、CPTPP及NATO所形成的新時代全面性的安全架構,來面對中共的霸權擴張。

從台灣國家地位看,拜登的「隨口說說」,反映著台灣不是正常國家的內部爭議。其關鍵在於「台灣是不是內戰狀態」的內部定位。這爭議,除導致台灣人身份及國家認同無法形成共識外,還隨時受到「中國因素」的內外攻擊及分化。因此,當國際政治現況已變動時,台灣卻仍然動彈不得。所以,我們台灣人如果不改變、不清除國內政治的爭議,就永遠沒有正常國家的地位。從憲政民主的原則,台灣人的制憲行動,是改變及清除這些爭議的絕對關鍵。

小英總統早先向世界說「民主和生活方式受到威脅,台灣將傾盡全力自我防衛」;中國國民黨主席朱立倫不譴責中共的威脅,卻反說「我們不當麻煩製造者」;柯文哲還在呵護他發言人的「中共清算說」,至今沒有自覺。

想作為正常國家主人的我們台灣人,對於「Taiwan agreement」,您的自覺與行動是什麼?(作者為中興大學國際政治研究所博士候選人)

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法