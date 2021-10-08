新聞線上》當岳飛遇上秦檜

記者莊榮宏

戰鬥藍總舵主趙少康說「郭董告訴我，他女兒竟然不知道岳飛是誰」，身為媒體經營者，底下多的是記者和人手，老趙卻連基本查證都懶得做，直接拿這事痛批民進黨搞「去中國化」，但見他振振有辭，無限上綱，挑動族群對立，升高藍綠矛盾，和他當年競選台北市長高呼「中華民國要亡了」的手法如出一轍。

幸好此事不難查證，社會賢達踴躍糾正，老趙被各界「指教」得鼻青臉腫，頗為難堪；堂堂總舵主，栽在最基本的查證不足，或者該說，他根本沒想要查證。

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老趙的問題其實是深藍的共同問題，「當你手中握著榔頭，眼中就只看得見釘子」，當一群藍成天只想鬥別人，就容易「為賦新辭強說愁」，甚至先畫靶，再找根箭插上去，結果與真實脫節，甚至搞到膛炸。所以朱立倫用「三零」去抹三Ｑ，換來昨天挨告；所以賣成衣的網紅推銷塔綠班，卻毀了民眾黨立委高虹安的形象。

回頭談岳飛，乃十二世紀宋國名將，大金國出兵打宋，勢如破竹，唯獨岳飛部隊紀律嚴明、戰志高昂，常常以寡擊眾，讓金兵直嘆「撼山易，撼岳家軍難」。

岳飛抗金，台灣抗中，兩者異曲同工，九百年後，台灣沒刪岳飛教材，反而發揚岳飛精神。再看兩蔣，一生反共，毋忘在莒，但藍營徒眾有誰實踐？大多是媚共舔共，將兩蔣精神去除殆盡，與其費心操作「去中國化」，不如閉門反省自家正在「去蔣化」。

所以，老趙若真心為岳飛抱屈，應該在他的廣播公司開節目、談岳飛，做個廿集，讓台灣的孩子知道岳飛是誰。

岳飛被害死獄中，宰相秦檜是重要推手，主張和談的奸相害死抵禦外侮的大將，民間無法接受，所以中國杭州的岳武穆廟有秦檜夫妻的塑像，長跪在地，任人唾棄。說來也巧，就在葉毓蘭針對共機擾台創紀錄而歸咎於蔡政府的那一晚，我也夢見秦檜指著岳飛說「別把國家推向戰爭」，前有古人，今有來者，哪個比較無恥？

岳飛主戰，藍營讚為民族英雄；台灣備戰，卻被說成挑釁。藍營如此雙標，真是叫我好混亂。

最後要說，岳飛如果搭時光旅行機來到台灣的立法院，看見親中主和派的立委，拚命對軍購、國防預算扯後腿，應該會說「秦檜兄，原來你轉世到台灣了」。

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