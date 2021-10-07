新聞線上》台灣哪裡去中國化

記者陳杉榮

國民黨的失意政客和泛藍、瘋藍人士這些年來經常攻擊民進黨扁英政府「去中國化」，說他們修改課綱，說他們反對中國。信奉馬列主義「去中國化」的中國共產黨進口轉外銷，全盤接受這種莫須有的指控，還經常掛在嘴上批評台灣當局「去中國化」。近日朱立倫、趙少康等藍營人士又大談民進黨去中、反中，不知與時俱進，又自曝其短。

民進黨在台灣是沒有能力「去中國化」的，台灣二千三百萬人口講北京官話，手寫正體中文，台灣人從春節、上元節、端午節、中元節到中秋節，仿古習俗一應俱全，連九二八祭孔都比中國虔誠，保留儒家傳統禮教，有哪個國家比得過台灣，誰有本事「去中國化」？中共憑什麼說台灣「去中國化」？

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走向「全球化」的台灣並沒有「去中國化」，但確實有「去國民黨化」，這點必須承認。中國國民黨來台灣七十多年，早年「反共抗俄」、「殺朱拔毛」，肅殺統治台灣，雖有時代背景，但多的是愚民教育，學生念的中國地理，是對岸中國的歷史，學生念的中國歷史尤其是近代史，教科書多的是國民黨的黨國教條，編織許多謊話，偏離許多真相，到今天許多黨國後裔仍是深信不疑，學歷再高，還是毫無辨別能力。

二千年陳水扁執政，「去國民黨化」拆穿許多真相，這些沒落的國民黨遺老貴族和失意政客受不了了，就如柏楊所說中國人的劣根性「飛帽國」，他們馬上幫扁政府戴上一頂「去中國化」的大帽子，透過他們掌握的媒體大加圍剿羞辱這個本土政權，甚至到對岸向共產黨投訴。前幾天趙少康說郭台銘說他女兒竟然不知道岳飛是誰？還有作家吳淡如感嘆女兒和同學不知道誰是孫中山。這就是典型黨國後裔的例子，光會要求別人反省，幾十年來同一副德性。

事實上台灣的教材不但有孫中山、有岳飛，還有更多「民族英雄」，有氣節有人格的古人都是人類歷史的一部分，是「中國史」也是「全球史」。反倒是許多罵人「去中國化」的藍營人士，早就「去蔣化」，親中貶台，見到北京就磕頭，怎麼有臉面對率領他們父祖來台避難的故總統蔣介石。今天的台灣沒有「去中國化」，繼續走向「民主化」，這是文明的進程，共產中國最欠缺的是民主和禮教，王道可長可久，霸道必然走到盡頭。

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