社論》蔣萬安先生其實可做這件事

轉型正義，中正紀念堂是攻堅戰。但退輔會主委馮世寬在國會稱：「蔣公救國救民，解救光復台灣，如果當年沒有蔣公打古寧頭戰役，不會有今天的台灣。」朱立倫到大溪謁陵時質疑，「蔣公當時保衛台灣、經國先生建設台灣」，絕對不要破壞我們的歷史、文化資產。那些慣性思考，若出自仍堅持反共保台者，大家容或願意予以尊重。馮主委應未忘反共保台初衷；但若有人早已聯共謀台，講這種話不啻消費兩蔣。

光復台灣，是國民黨的成語，其實大有問題。有人認為，成語會使人思想懶惰，這便是現成的例子。當年蔣毛抗戰兼內戰，加上汪政權，不論是八年抗戰或十四年抗戰，都無法擊敗日本。直到麥克阿瑟率盟軍反攻，廣島、長崎原爆，才逼使日本一九四五年八月十五日宣佈投降。蔣軍來台，緣自麥帥下令東三省以外的中國、法屬印度支那北緯十六度以北、台灣等由蔣軍代表盟軍接受日軍投降。此事未涉台灣主權接收，否則法屬印度支那北緯十六度以北，也被「蔣公」光復了，而東三省屬於蘇聯，豈不荒謬？

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蔣毛內戰，隨一九四九年十月一日中華人民共和國（PRC）成立而告一段落。當月底，毛軍進攻金門，受挫於古寧頭戰役。隔年韓戰爆發，美國第七艦隊巡弋台灣海峽，台灣局勢遂轉危為安。從而，台灣成為西方遏制共產勢力擴張的前線，中華民國（ROC）來台灣也被西方視為自由中國，繼續在國際上扮演中國合法政府。古寧頭戰役，對台灣當然有意義，而它對「蔣公」的個人意義更大。因為，金門（及馬祖）是真正中國的領土（均隸福建省），而台灣是向二戰同盟國借住的地方，「蔣公」必須至少佔有金門，才能在PRC成立之後，仍宣稱擁有中國代表權，在聯合國代表中國。一旦失去金門等真正中國的領土，「蔣公」不但失去中國代表權，也會連帶失去統治台灣的合法性，必須由台灣人民改選合法政府。如此一來，「蔣公」恐將被華府屬意的人選所取代（吳國楨、孫立人）。所以說，古寧頭戰役，為何而戰？為誰而戰？十分引人沉思。

距離產生美感，不是受害者，尤其是威權統治受益者，往往認為「蔣公沒什麼不好，紀念他有什麼不好」。還有一種拖字訣：第一先解決現在的問題，第二是預防以後再發生，第三才是追究過去的責任。他們聽不到，「蔣公」手批槍斃公文所扣動的扳機聲。於是，等待轉型正義的人，天荒地老遙遙無期。隨著更多文件披露、歷史研究，「蔣公」早已從神壇走下來了。遺憾的是，後蔣經國時代，族群政治蔚為風尚，仇恨動員導致兩蔣象徵符號化，成為特定政黨的神主牌、最後堡壘。

國民黨內的急統派甚至認為，「蔣公」在台灣的貢獻比起蔣經國還要多。按其實際，「蔣公」高喊反攻神話，在台灣五日京兆。白色恐怖、肅清匪諜，外省比本省還慘，懷鄉的老兵日漸凋零。小蔣晚期，認清大勢已去，革新保台，經濟建設，對內有限度政治開放，對北京不接觸不談判不妥協，「我是台灣人也是中國人」揭開新的認同。小蔣交棒李登輝，孕育中華民國、中國國民黨在這一塊土地生根發芽，讓口號式的自由中國，有機會實踐為民主台灣。以兩蔣傳人自居者，把老蔣圖騰化，而忽視小蔣的轉化性，這是迷思也是盲點。

一九七○年代，聯合國「排我納匪」，尼克森到卡特「美匪建交」，令兩蔣清醒認識到，反攻神話、中國法統俱往矣，他們未來的蓋棺定論，緊密地與台灣命運結合在一起。ROC在台灣，走出一條有別於共產中國的路，這是兩蔣的爭一時也爭千秋。

蔣經國沒有看錯人，李登輝在反共保台、革新保台的路線上，走出別開生面的民主保台。透過民主政治，而非民族主義，敞開台灣人民跨族群自決前途的大門。就此而言，轉型正義不是民進黨的提款機，而是台灣人民的共同課題。

轉型正義，糾纏台灣、折騰藍營二、三十年了。拖拖拉拉，負隅頑抗，落得「被轉型正義」，不如壯士斷腕，早日完成這項歷史作業。蔣氏後人，如有志公職之蔣萬安，於公於私，宜當引領同志，平議先人功過，讓兩蔣在歷史入土為安。台灣的轉型正義，並非清算鬥爭、抄家滅族，如同有些藍營權貴扭曲的仇恨言論；而是追求在真相中和解，讓國家在健康的起點重新出發。這方面，台灣社會已經準備好了，就等少數人從最後的堡壘走出來。

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