自由廣場》（林保華專欄）共機擾台飆升，以鬥爭求美中合作

中國國慶黃金周，中共軍機十月一日到四日四天擾台一四九架次，十月一日卅八架次，二日卅九架次都創歷史紀錄，四日更暴升至五十六架次新高。擾台自然有其軍事目的，但選擇這幾天來升高架次，更有其政治戰略意圖。

這次創紀錄是在拜習通話以後，也在美中完成「換俘」之後，照理美中關係應該有所緩和，為何台海局勢反而緊繃？這是中方的策略運用。

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凱瑞第二次訪中實現拜登總統期望的美中氣候合作，拜習通話拜登也表達合作心意。尤其十月一日中國國慶，美國國務卿布林肯祝賀中國人民快樂，發文內容與去年美卿龐皮歐一樣，只是多了「尋求合作」這幾個字，共機擾台也因此多了好多次。十月一日那天，到傍晚是廿五架次，是歷年次高，但入夜後又來十三架次，以卅八架次創新高，此後就不分日夜尋釁滋事。

這就是中共對美方「尋求合作」的回應。對此，美國國務院發言人在十月三日表示「我們敦促北京停止對台灣施加軍事、外交、經濟方面的壓力和脅迫。」類似聲明美方已經表達多次，有用嗎？

對中國武力威脅台灣，美國國防部副部長希克斯十月一日也表示，印太司令部天天緊盯中國對台灣的侵略威脅；美方維持一九七○年代以來對台承諾，關鍵是協助台灣提高自我防衛能力。理解美國提高台灣自我防衛能力的苦心，然而是否也顯露其避免直接介入的心態；尤其搬出一九七○年代擁抱熊貓派得勢時的政策，較川普時代退卻也是事實。美國防部四日重申對台承諾「堅如磐石」，中國外交部回應「輪不到美國說三道四」。

中國的強硬動作顯然與美國參謀長聯席會議主席密利私下致電中國軍方高層有關，因為密利掏心掏肺保證不會對中國開戰，如若開戰會事先通知他們。這樣中國的軍事行動更加有恃無恐，即使美國最後開戰，習近平也會事先接到通知而避免被「斬首」。

北京以鬥爭面對拜登「以退讓求合作」的迫切求和，顯然是美國國務院在撤下台灣國旗與刪除「美國與香港人站在同一陣線」貼文後，壓迫拜登做更大讓步。拜登退讓的底線在哪裡，是全球關注焦點。目前習近平處於政治經濟軍事外交嚴重困難時刻，優勢的美國卻如此軟弱，將坐失黃金時機。

習近平戰狼外交與美國及其他民主國家的努力，全球逐步形成「天下圍中」的局面，此時拜登積極釋放合作訊號，會不會削弱圍中的氣勢而導致功虧一簣？這個局面有些類似六四屠城後，全球制裁中國，老布希卻派特使拉鄧小平一把，以後廿多年導致中共坐大，自由世界被嚴重蠶食；川普好不容易扭轉局勢，如今輪到拜登要拉習近平一把？

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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