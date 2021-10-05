自由廣場》﹙鏗鏘集﹚習朱換文 民主被閹

◎ 王景弘

國共雙胞胎因為朱立倫「回來了」，習近平與朱立倫換文稱慶，國民黨紅統化暗為明，吞下「九二共識」一個中國的密碼，「反台獨」，習近平訓示協力「民族復興」和「國家統一」，朱立倫連「民主」兩個字都不吭。

既然兩人賀電往返是雙方密商，猶如外交換文，對雙方有約束力， 但朱立倫在競選時指控張亞中為公認紅統，自己得票八萬五千張，不到黨員的四分之一，竟把國民黨掛牌紅統，讓所謂「本土派」絕種。

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紅統不負責任，粗暴阻礙民主程序、心中沒有台灣、看中國臉色反日反美。朱立倫對習近平的換文喜不自勝，「習皇厚我」，但自稱要「親美」，卻忘了民主的基本價值。

美國道賀，只由AIT發言人發新聞稿，輕描淡寫，期待與朱立倫合作，促進「共同的民主價值及利益」，卻一語踩到朱立倫痛腳。民主是台灣的驕傲，凸顯中國的專制，但朱習換文卻只見「民族復興」與「國家統一」，民主的價值無影無蹤。

紅媒把朱立倫的「求同尊異」當寶貝，但虛構的「九二共識」只有一個中國，既稱尊異，紀年卻讓「民國」消失。習近平反對「台獨」，周恩來原意反對「台獨聯盟」；朱立倫「反對台獨」，剝奪人民決定國家名稱的權利，也否定現狀的獨立地位。

接受一個民族，一個中國，否定民主，也即否定國民黨在台灣存在的價值。朱立倫無視中國的侵擾，顛倒黑白指控民進黨反併吞，反侵略是「反中」「去中」，改變現狀，他是天然紅！

藍皮紅骨的國民黨，現在揭去藍皮，露骨當中國馬前卒，暴力杯葛民主體制，方便習皇帝「統一」，以北平模式謀殺「中華民國」；老K紅骨既露，紅統與綠不統，台灣人更容易作選擇。

（作者王景弘，資深新聞工作者）

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