自由廣場》全球「2+2會談」力挺台灣

◎ 姚中原

「2+2會談」通常是指有軍事同盟或政治理念相近的兩個國家，各自派出一名外交部長和一名國防部長，不定期舉行雙邊會議，討論兩國共同關心的外交事務和軍事合作。此類高敏感性會議的召開，一般都會受到全球國家矚目與高度重視。

最近一年，世界各地許多國家分別陸續召開「2+2會談」，皆有一個共同點，即會議大多聚焦在「台海安全」或「中國威脅」議題上。此特殊現象，顯示台灣問題已成國際社會關注的重要大事。

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九月十六日美國國務卿布林肯和國防部長奧斯汀，在華府與來訪的澳洲外長潘恩及國防部長杜登，召開第卅一屆「美澳2+2會談」。在聯合聲明中特別強調，台灣在「印度─太平洋地區」扮演重要角色，美澳未來將強化對台關係，並支持台灣有意義地參與國際事務。

此外，早在三月十六日於東京舉行的「美日2+2會談」，兩國簽署共同文件，其中一個重點內容就是確認「台灣海峽和平穩定的重要性」。緊接著三月十八日，在南韓首都首爾舉行的「美韓2+2會談」，美國國務卿布林肯會後，更公開譴責中國對印太地區的挑釁行動，並表示將加大對中國的反制力道。隨後三月卅一日，日本與印尼在東京舉行的「2+2會談」，兩國同意未來加強安全合作，牽制企圖擴大海洋行動的中國。

上述美、日、韓、印尼、澳洲等亞太國家相互召開的會議，尚不足為奇，但由德、法等歐洲大國所參與的「2+2會談」則有深層戰略意涵，表示歐洲也願意挺身支持台灣並加入「共同抗中」行列。例如四月十三日，首度由德國與日本透過視訊會議召開的「德日2+2會談」，雙方對中國近年來在東海及南海的動向表示嚴重憂慮，未來日本自衛隊將與德國巡防艦進行聯合訓練合作。再如八月卅日，由法國、澳洲透過視訊會議所舉行的「法澳2+2會談」，會議中首度提到台灣問題，並支持台灣參與國際組織以強化全球合作。

近年，台灣遭受中共軍事威脅的險峻情勢，已是國際社會關心的重大議題；以十月二日為例，當天共有高達卅九架次的中共戰機侵擾台灣，創下紀錄。台灣戰略地位重要，台海局勢越不穩定，全球各國共同維護西太平洋安全的舉動就會愈來越強。此外，未來台灣亦可主動地與世界各國進行直接溝通管道，以強化區域軍事或安全合作。例如今年八月廿八日台灣與日本的執政黨舉行首次雙方國會議員的「準2+2會談」即是很好的範例與模式，台灣未來應積極推動此類有助於區域穩定安全，並且能增進國際能見度的戰略合作會談。

（作者是前國防部戰略規劃司簡任副處長、大學兼任教授）

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