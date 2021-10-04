社論》面對中國巨變台商該覺醒了

中國正在發生巨變。近日飛來恆大債務違約與大限電兩隻黑天鵝，將對中國及全球經濟造成重大衝擊。此外，中共自去年以來對電商、外送、補教、遊戲、影視圈、房地產進行一波波打壓，引起金融市場與社會恐慌。中國經濟高成長神話瀕臨破滅，固然肇因於領導人的錯誤抉擇，但西方世界尤其台灣如何因應此一變局，乃是一個嚴肅的課題。

其實，當前中國的經濟、產業、民生陷入困境，並非不可抗力的意外事件。而是習近平上台後推動種種違反自由市場、普世價值政策，以及無所不用其極鞏固個人權位，所造成的惡果。習近平自視為「毛澤東第二」，便在路線上獨樹一幟，打著回到社會主義初心訴求，在鄧小平「改革開放」帶來豐厚遺產的基礎上，更進一步強化黨國與數位獨裁的管控。尤要者，習近平編造「中華民族偉大復興」的「中國夢」，鼓動民族主義、愛國主義，企圖將自己塑造成「民族偉人」，據此進行終身制的「皇位」布局。事實上，在現今稱為「中國」的這塊土地上，從未出現過民主政體，歷史發展是由神權到皇權，再到今日的黨權。而這個以黨領政、領軍的國家，在習近平的主政下，顯然還在擴大權力領域。它不但建立無所不在的監控系統，還打擊新經濟產業、補教業、遊戲產業，更以「共同富裕」、「三次分配」之名清算富豪、巨型企業，以道德重整之名打擊知名藝人。這些行動看似突兀，實質上是習近平走回社會主義，以及塑造不可挑戰的個人權威，必然採取的舉措。其最終意圖是建立一套與西方資本主義、自由市場不同的國際體系，將中國霸權推展到極致。

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習近平掀起滔天巨浪，本意是為了跟民主世界碰撞，與美國爭鋒，但是台灣在經貿上高度依賴中國，並受其軍事霸凌的威脅，彷彿航行在兩艘巨艦中的小船，必然受到大浪的衝擊。其中，對於中共的軍事威嚇，台灣必須提高國防預算，加速兵役改革，採購先進武器，提高防衛能力，並與友好國家協力合作，以對抗中國的武力擴張。另外，台灣經濟如何脫中，更是當務之急。過去大舉西進的台灣企業應該徹底覺醒了，不論東進、南進，或回歸本土深耕，都是明智的選擇，而不是留在中國等待中共的清算。可惜的是，部分台商似乎仍未了解中共之險惡與形勢之嚴峻，依然留戀過去中國成為世界工廠的輝煌。

最令人憂心的，中共的「三次分配」是「共同富裕」的最後手段。實際上就是以均富之名強迫富人、巨型企業捐輸，等於變相沒收私人財產；此舉眼前雖僅針對中國企業實施，但是中共承諾的不可信已是惡名昭彰，難保在整肅其國內企業之後，再拿台商開刀。台商在中國經商多年，看過中共那麼多背信毀約的惡行，如果還沒有危機意識，未來嘗到苦果，可就後悔莫及了。其次，部分台商也未改變對台灣百般挑剔、對中國卻一切緩頰、吞忍的心態。譬如同樣是缺電停電，部分工商大老砲轟「台灣今天明明就是缺電，不要硬抝」、「缺電就缺電，不要操弄國家政策」；對中國則是「廠商短期內可透過優化製程、減少用電，再思考提供廠商綠能供應」。由此可見，部分台商對台灣、中國的雙重標準，何其扭曲。尤要者，中國作為世界工廠的優異條件幾已流失殆盡，不但人力成本大增，土地飆漲，而且產能過剩；加上限電造成的停工，台商在中國的經營利基不再，實在沒有冒著極大政治風險、極小經濟利益，而苦戀中國的必要。

中國發展至今，那種披著資本主義羊皮的社會主義本色，以及對外要求自由貿易，只願享受自由市場好處，卻對內施行保護主義、扶植補貼本國產業的黨國資本主義，等等不公平貿易手段已經遭到各國的抵制。一場全球民主陣營共同抗中的形勢已經形成，對台灣獲得國際重視，確保台海安全，是一大利多。然而，吾人也不能輕忽，中國眼前的一切作為，顯然是一種困獸之鬥；而在地理位置上無奈與這頭幾近發狂的巨獸相鄰的台灣，我們的人民必定要有充分的準備與決心，為保護家園與珍視的制度、價值，奮力一戰，抵抗野蠻國家可能發動的侵略行動。

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