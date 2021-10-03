自由廣場》精神衛生法、刑法監護處分各有所司

◎ 趙萃文

屏東發生精障男強挖超商女店員雙眼，恐導致失明的駭人聽聞事件。犯嫌過去早有多次犯案史，不但強挖鄰犬雙眼，更曾持刀隨機砍傷婦人，但至今仍未能進行長期司法監護處分，導致居民人心惶惶。

筆者前已於報紙上投書多篇文章，點出現行刑法採雙軌制，刑罰和保安處分各有所司，保安處分既是在前瞻未來，消除犯罪危險性，本即不該受不定期刑、甚至溯及既往的限制，惜不為司法層峰所採。

請繼續往下閱讀...

按我國刑法之修正一向直接模仿德國法及其刑法理論，並未考量台灣社會之現實情況。極其弔詭的是，民國九十四年在取消性侵犯強制治療改為無上限時，並未見反對聲浪；在仿傚德國、歐美國家取消監護處分期間上限時，部分學者卻跳出來主張會侵犯人權，讓法案一直卡在立法院無法過關。甚至有學者別出心裁，主張若精神病患超過五年仍無法治癒，則刑法功能已盡，應交由行政法規《精神衛生法》處理，顯見其等完全不知實務上《精神衛生法》強制住院之運作缺失。

《精神衛生法》最讓人爭議之處，即在於第四十一條嚴重病人傷害他人或自己或有傷害之虞，經過一定審查程序後即可強制住院，每次最高六十日。由於該等病患並未實際觸犯刑法，因此實務上不少醫師認為法律明確性不夠，擔心被病患或其家屬提告侵害人身自由，以致各地執行情況普遍不確實，效果大打折扣。且更由於病患並未觸法，其戒護程度、保安措施等，亦遠遠低於刑法監護處分。是故台灣現階段應針對精神病患，做到良好的雙軌分流（醫療取向或刑罰取向），適當整合精神醫療照顧系統與司法處遇系統，才能夠避免少數具暴力傾向之病患反覆發生殘忍暴行。

我國部分法學者不斷批評監護處分取消上限會侵犯人權，事實上保安處分的再社會化，不僅同時保護了社會，其復歸社會之目的，更讓保安處分措施有其憲法上之正當性。精神病犯的社區復歸，不僅以減縮基本權為代價，更應有其積極責任。刑法監護處分之變革，目前應已勢在必行，但其配套措施如取消刑法第二條保安處分無法溯及既往之規定，及獨立司法精神病院之建置等，仍有待相關機關協力達成。

（作者為大學助理教授、輔仁大學法學博士）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法