自由廣場》習近平的「遺產」迷思令人擔心

《外交政策》「中國是一個衰落的大國」讀後感

◎ 湯先鈍

我剛讀了這篇發表在外交政策(Foreign Policy Magazine)的長文China Is a Declining Power—and That’s the Problem，中國是一個衰落的大國—這就是問題所在！兩位重量級的國際關係學的作者在他們的論點中提到的「權力交替理論」(Power Transition Theory，簡稱PTT)，是我的博士班導師Jacek Kugler和他的導師 AFK Organski 創立的。

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PTT主要論述由單一霸權主宰（從一九九零到二零二零）的單極世界，與兩極（美蘇冷戰）或是多極（二次大戰前的歐洲）世界相比，是最穩定的國際關係設置，而習近平正在破壞單極穩定的現況。PTT認為大國戰爭通常發生在一個新興霸權崛起和另一個既有霸權衰落的交叉點。

兩位作者提到，在過去的一百五十年裡，達到頂峰然後減速下降的新興強權（以一戰前的德國與二戰前的日本為例）—在經歷了嚴重、長期的放緩—通常不會悄悄消失，相反的，他們變得傲慢和咄咄逼人。他們在國內壓制異議，並試圖通過在國外建立專屬勢力範圍來重新獲得經濟動力。他們大量投資建軍，常引發大國之間的緊張關係，在某些情況下，更引發災難性的戰爭。中共政權的現況正好反映以上的場景(scenario)。

我同意這篇文章的大部分觀點，大家繫好安全帶，風暴要來了！好消息是，核彈的災難性威力，可能會讓各方更加謹慎。壞消息是，中國對國際形勢的誤判，可能引發一場毀滅性的大戰。我和這兩位作者的共同看法是，世界的命運掌握在習近平的手中，而台灣是主要爆發點。

我從習近平最近偏執的外交和國內政策得出的結論是，他認為他和他的政黨身陷困境了。這種「誤解」會讓整個世界陷入動亂。另一個結論是，習近平最近的高壓、權力集中、過度的經濟、金融乃至文化管控政策，將扼殺中國的經濟發展。

國家資本主義如果能夠控制其侵略擴張的傾向，可能是一種優越的經濟模式。然而，自二十世紀以來，從沒有一個政權實施了類似習近平現在正嘗試的激進國有化政策而能免於長期衰退的命運。

習近平以自己的聲譽為賭注的其中一件事情就是台灣。兩年後當他七十歲時，他將越來越意識到自己的時間不多了，因而陷入了一個荒謬的信念，即「遺產」(legacies)是惟一之重，所以解決「台灣問題」將是習近平的首要任務。

希望台灣的政府和人民意識到這一點。

（作者為美國加州州立大學富樂頓分校兼任教授，主授國際關係學）

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