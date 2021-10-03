自由廣場》國民黨的憂鬱症處方

◎ 陳喬琪

選舉黨主席是在台灣常見的正常政治活動，只因為中國國民黨是台灣國內的最大在野黨，所以引起社會大眾的關注。但是選後，與中國共產黨的互動實在太驚聳，而且太詭異，引起社會大眾一片撻伐。

其實再往前看可以注意到，中國國民黨自從二零一六年的總統與立法委員選舉雙雙失利後，整個黨的情緒充滿憤怒與不安，對於執政黨，好像提不出監督的政見與扮演在野黨功能；黨內有人要籌組「戰鬥藍」，不知道要攻擊誰？在立法院開議的時候用丟豬內臟、潑水、破壞公物等等的方式鬧場，最近繼續癱瘓國會殿堂，大家都在討論，到底這個黨是發生甚麼事了？

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在心理學上，憂鬱的情緒表現最常見的是，情緒低落與生活缺乏樂趣，有時也可以看到躁動不安、亢奮、或表情淡漠；但是可能很多人不知道，憤怒生氣也是憂鬱情緒的一種表達。

憤怒與憂鬱情緒的關聯，理論上是從心理的「自尊感」延伸而來。所謂自尊是指個體對其社會角色自我評價的整體結果，混合在其中的元素則是，與生俱來對自我的情感。個體的認知記憶，會對同一刺激產生內隱與外顯兩種態度，也就是自己經過認知評價，產生自我意象，加上個體對長期生活經驗累積、連結於記憶中之情緒反應，形成對自我的整體評價。

對照中國國民黨現在的外顯表現，與其說是憤怒與生氣，不如說是從心理的「低自尊感」延伸而來的情緒低落。想想看，我「中國國民黨創立中華民國一百多年」輝煌一時，如今人民又不選我，兩度流落在野，自尊心受損，當然會憂鬱！而且在轉型正義的究責下，幾乎甚麼都沒有了。在民主與自由的制度裡，只能壓抑憂鬱的情緒，用怨恨、憤怒、與「戰鬥」來表達了。職是之故，中國國民黨與中國共產黨，兩個承擔中國歷史上所謂「自卑情結」的政黨，在同溫層裡互相取暖，並不令人意外。

治療中國國民黨的憂鬱狀態並沒有困難，順應民意，調整認知思維而已。這樣的認知思維，就是以台灣為中心的國家認同感。獲得了民意的認同，自然有東山再起的機會，就會恢復健康。

（作者為精神科專科醫師兼任教授）

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