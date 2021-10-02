自由廣場》乾杯攻擊？ 立委在日本貴賓前丟臉！

◎ 韓良俊

九月二十九日中央社有一則消息，談到日本自民黨總裁當選人岸田文雄：「岸田是大酒豪（海量），喝再多也不會醉，他曾運用這樣的『特長』，在安倍年輕時替安倍擋酒，化解安倍的危機，也因此打造了今日的台日互信關係。」「在台灣，如果東道主以美酒款待貴賓的話，要一飲而盡才是懂禮數，於是岸田就挺身出來擋酒，打通關。當時台灣的立法委員個個酒量很好，對日本貴賓展開『乾杯』攻擊前，日方就由岸田一一接招，……」。

台灣媒體大都將這消息當作「美談」報導，但筆者卻無法不評論此事。

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首先，該報導提到我們的立委對日本貴賓展開「乾杯攻擊」，這其實是形同國恥，完全暴露出台灣長久以來「勸酒、拚酒」的不良文化，其實就是對人的「不尊重」已成習慣！何況，立委們應該知道日本人的習俗，互敬乾杯時，只須各飲所需，並不必「真正」乾杯，因此要求日本貴賓們「一飲而盡」，實在強人所難，不足為訓，只透露出己方不尊重他人的低教養而已！

再說，年輕時自恃或被稱讚「酒量好」，所需付出的代價，可能就是中老年的肝功能受損、肝硬化，甚至肝癌、口腔癌及其他健康危害，完全不值得慶幸。這一點，我曾在行政院中央癌症防治會報委員任內，拜託大家說，希望政府官員不要再以「酒量好」當作優點，來稱讚任何人，如此才能有助於斬斷台灣這根深柢固的「勸酒、拚酒」不良文化。

以上是筆者看到上述消息時，如骾在喉，不吐不快。

（作者為台大名譽教授、前中央癌症防治會報委員）

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