社論》搬開台日密切聯手的絆腳石

針對台灣，準日相岸田文雄說，「台海問題將成為日本外交的重大課題」，日本在與美國等具有共同基本價值觀的國家合作同時，必須與台灣密切聯手。（美聯社）

日本自民黨總裁選舉九月二十九日經兩輪投票後，由前外相岸田文雄以壓倒性票數勝出。自民黨為國會多數黨，國會預定在十月四日召開臨時會進行首相指名選舉，岸田可望在指名確定後組閣，成為日本第一○○任首相。日本這幾年歷經安倍晉三、菅義偉內閣領導，與台灣的關係有較大的進展，加上兩國民間交流密切，彼此的好感度也都非常顯著。中國加速對區域的威脅，促使台日兩國愈來愈能同樣感受所面臨的危機，岸田內閣上台後，外界預期這抗中友台的主要路線，不會偏離。

岸田文雄在自民黨內領導的派閥岸田派，又稱「宏池會」，重視與中國關係的立場。不過，岸田在這次選戰一改以往的鴿派形象，是首位提出一系列抗中政策的候選人，強調對付中國的路線，並將新設專責人權問題的首相輔佐官。這除與整體國際氛圍有關，日本媒體多認為，安倍晉三原本就計畫栽培岸田成為接班人，這次並在第二輪選舉與黨內派閥決定支持，助岸田擊敗主要競爭對手。

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針對外交安全保障的主張，岸田提出的「三項決心」，包括堅守民主主義等基本價值觀的決心、堅守日本和平與穩定的決心，及透過對環境等全球性課題做出貢獻、在國際社會展現存在感來保護國家利益的決心。並不脫安倍時代建構的外交、安保政策的基礎。針對台灣，岸田也說，「台海問題將成為日本外交的重大課題」，日本在與美國等具有共同基本價值觀的國家合作同時，必須與台灣密切聯手。一旦發生事態，將遵循日本安全保障關聯法因應。岸田繼承「安倍外交」的路線，台日將進一步深化關係。

日本近年對台海安全的關注愈來愈公開化，包括在與民主國家的峰會上，將台海和平與穩定納入聲明，日本領導層還挑明說「如果台灣發生危機，日本將與美國聯手應對」。日本自民黨與台灣民進黨八月首度舉行「外交．防衛政策意見交流會」，提高戰略對話的層級。台灣先前出現疫苗荒，日本在四個月內即馳援超過三百九十萬劑，捐贈次數與數量皆為各國之最。日本助台抗疫，也力阻北京藉由疫苗對台發動認知作戰，面對中國的侵略性行徑，日台之間唇齒相依的危機意識，日趨鮮明。

岸田未來組成內閣後，面臨的課題有防疫、眾議院大選等。另外，岸田在推陳抗中政策，如何「與台灣密切聯手」，勢必成為外交安全保障的重要軸線。台日雖然已從彼此友好，升級為共同關注台日安全，但這仍缺乏制度化與政策化，說得白一些，這較屬日本政治人物的政治傾向言行。日本防衛的安保政策，必須受到憲法與法令規範，可是，在這裡面，沒有任何「防衛台灣」的字句。事實上，就連台日現在要進行最起碼的情報交換合作，均非易事。

因應中國威脅，美國把政策重心移至印太地區，無論透過四方安全對話，還是安保體系，日本均是美國最重要戰略夥伴。我們除盼參與相關多邊架構，扮演積極角色，對東亞第一島鏈的安全，台灣與日本也要承擔戍守之責。架構日中台關係的「七二年體制」，早已不敷應處區域情勢日益升高的情況，眼前台日往來雖頻密，仍未有「日本版台灣關係法」的制度化機制，遑論一旦有事，要如何將台灣納入「存立危機事態」的政策依據。日本是法治國家，若欠缺提升台日在政治、經濟、軍事合作內涵的法令，隨著政權更迭，雙方關係很容易進一步退兩步。日中建交明年將逢五十週年，互動有無調整，勢必牽動台日關係。

「與台灣密切聯手」，我們期待未來的岸田政府展現大魄力，能有更積極、並朝制度化的開展雙邊關係。同樣的，台日要強化同盟，我們的政府也要展現領導力。例如台灣仍未明快處理日本核災區食品的進口禁令，導致全世界僅存我們與中國、南韓、香港與澳門等五個地方採全面管制，禁令等於把台灣推向與中國一樣的極少數不友善。政府囿於國內壓力，導致這單一貿易問題，拖了十年還無法解決，是何等荒謬。基於國際同步、符合科學數據，我們可以更主動，而非只想以談待變，這給日本各界的觀感將大不同。如果政府連這樣的一步都跨不出去，要如何期盼日方在更不容易的戰略合作上，也能邁出大步，對台灣有更多突破性的可能。

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