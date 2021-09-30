自由廣場》 誰能讓台灣變「正常國家」？

國是會議與二次民主改革的契機

◎ 林佳龍

二○○七年九月三十日，民進黨全國黨代表大會通過《正常國家決議文》，主張積極回應台灣在國際關係、憲政體制、國家認同、社會公義、政黨競爭等五方面的國家不正常狀態。今天，希望台灣變正常國家已成主流民意。

由於台灣的民主化是採取協商來推動轉型，導致過去三十年間，須由政府援引社會力來分期推動改革，償還轉型欠款。但漸進式改革無法系統性解決問題。在民進黨完全執政，加上國際對台灣的支持日益高漲之下，目前正是主動付清轉型尾款，推動正常國家運動，促成「第二次民主改革」的最佳時機。而台灣民眾更是清楚舊體制所帶來的限制與課題，開始由下而上呼應改革訴求。

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例如近來新竹縣、市合併議題受到廣泛討論，原因在其反映舊政治體制與新政治實踐相互牴觸與掣肘的現象。除須重新檢討中央地方關係、思考財政劃分的公正性外，也須改變過去只想利用交通建設來解決城鄉差距的單向思維。數位時代導致國土空間與人際關係發生革命性變化，應納入國土改造的討論中。進一步思考，我們可發現，包括：一、國土改造與行政區劃；二、中央與地方政府關係；三、行政與立法關係；四、選舉制度改革等，都須要在憲政層次上進行配套討論。

但從過去修憲經驗來看，即便完全執政，充分地朝野溝通與社會對話，仍是實踐憲改的必要過程。這也是李登輝前總統發起國是會議的理由。因為國是會議能提供一個更無拘束、不訴諸選舉和國會實力的政治溝通平台。台灣要邁向正常國家、規劃奠定長治久安的願景藍圖與實踐步驟，需要這種系統性討論國家課題的機會。

身兼國家元首與執政黨主席的蔡英文總統，若能透過國是會議的召開，主動網羅公民力量，無私地凝聚社會與政治共識，並設法於體制內落實，相信更有助實現台灣國家正常化之目標。而健康的民主社會需要正常的、順應民意、具有執政能力的在野黨作為忠誠的反對黨，是以憲改過程中，應納入更多像：降低國會比例代表制的政黨門檻、推動地方議會政黨比例席次等，讓更多政黨有參政機會與健全政黨政治的討論。

我們也期許國民黨在選出朱立倫為新黨主席後，能貼近主流民意，思考如何進行政黨與國家的體制改革。衷心希望，在朝野共同努力下，透過國是會議的討論與社會溝通，把握難得的憲改時刻，讓台灣成為真正的正常國家。

（作者為台灣智庫共同創辦人）

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