自由廣場》朱立倫給了中國犯台的法理藉口

◎ 黃帝穎

準中國國民黨主席朱立倫，為迎合習近平發出的九二共識「為國家謀統一」賀電，在給習的回函中，朱痛批民進黨「反中政策，改變兩岸現狀⋯造成形勢險峻」，這不只顛倒是非，突襲美、日、歐盟等「中國改變台海現狀」的戰略定調，更給了中國依據「反分裂國家法」武力犯台的法理藉口。

全球都認為中國企圖片面改變現狀，唯獨朱立倫為了奉承習近平，不惜自絕於民主世界，更嚴重的問題是，朱立倫將「改變兩岸現狀」的責任推給民進黨政府，提供給中國解放軍依據「反分裂國家法」武力犯台的法理基礎，這比起「九二共識」對台灣的實質危害更大！

請繼續往下閱讀...

美、日、歐盟很清楚，獨裁中國趁勢在台海、南海擴張，因此從美、日、印、澳、英等國的聯合軍演或安全對話，清楚有著是「中國改變現狀」的戰略定調。例如：今年八月十三日，日本首相及防相重申台灣安全，日方提及中國威脅台海，是對區域及日本安全的危害。

今年九月一日歐洲議會外交委員會壓倒性通過「歐盟–台灣政治關係與合作」報告，除深切擔憂中國軍事威脅外，並建議歐盟展開雙邊投資協定影響評估及將「歐洲經貿辦事處」正名為「歐盟駐台灣辦事處」。

更明確的是，九月二十三日美國眾議院通過國防授權法案，在「邀台灣參與二零二二環太平洋軍演法案」載明，中共對台的強硬脅迫與侵略行為與日俱增，與和平解決台灣未來關係的做法背道而馳，美應確保台灣維持足夠的自衛能力。

全球民主國家清楚定調「中國改變現狀」，朱立倫卻顛倒是非，將「改變兩岸現狀」的責任推給民進黨政府，把台灣推向解放軍依據「反分裂國家法」出兵弭平改變現狀者的武力犯台危險之中。朱立倫可以主張一中，但不該背棄美、日、歐盟等民主盟友，更不該提供中共武力犯台的法理藉口！

（作者為律師，永社理事長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法