自由廣場》台灣です！CPTPP不要再台澎金馬了

◎ 涂醒哲

台灣正式申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」，中國按照慣例跳腳，反對台灣「加入任何官方條約或國際組織」，甚至出動廿四架次軍機進入台灣防空識別區騷擾。

中國政府「只想在國際社會霸凌台灣」的做法，就是兩岸敵意升高的元凶，而且中國不是CPTPP的會員，其貿易體制也廣受國際社會質疑不符合CPTPP的高標。中國不是會員國還去指導霸凌CPTPP，真是醜態畢露。

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我們肯定外交部這幾年來鴨子划水的努力，也感謝各會員國及美國的支持，終於有申請成為CPTPP會員國的機會，但是對外交部不稱對岸為「中國」而稱為「大陸」，且宣稱要比照WTO的模式，自稱為「台澎金馬」則不敢茍同。台灣於二○○二年以此名義正式加入WTO，已是歷史恥辱，但為何廿年後還要繼續矮化自己？把自己的國名搞得不三不四呢？

台灣在國際外交難堪，主因當然來自中華人民共和國（PRC）的中國共產黨；次要原因則來自中華民國（ROC）的中國國民黨。當年共產黨打敗了國民黨，建立了中華人民共和國，自然不喜歡中華民國的存在，更不喜歡敗逃到台灣的中華民國自稱中國。

何況一九四九至一九七一這段時期，國民黨不斷阻擾中華人民共和國進入聯合國，中共怎麼可能不恨？中共怎麼會喜歡中華民國？

到了一九七一年，國民黨蔣介石代表被逐出聯合國，由共產黨代表取代後。輪到中華人民共和國在聯合國及其他國際組織封殺中華民國，正因中華人民共和國及中華民國都自稱「中國」，故必除之而後快。是故中華人民共和國並不討厭「台灣」，討厭的是「中華民國」。

其實討厭「台灣」的是國民黨，堅持要用「中國」而不可得的也是國民黨，也因此中國國民黨不斷地修改自己的國名，不是要去符合國際的期待，而是要去屈從蔣介石的期待。也由於國民黨一直堅持「中國」，在國際上一直和中華人民共和國勾勾纏，讓台灣在國際上備受打壓、寸步難行。

台灣現在的國際能見度及支持度今非昔比。難道我們還要原地踏步嗎？難道我們還需要去討好中國國民黨嗎？難道我們還要堅持使用在國際上到處碰壁的中華民國（ROC）嗎？難道我們還要堅持代表包含大陸在內的中國嗎？難道我們不能台灣中國，一邊一國嗎？

請外交部不要再用這種不三不四的國名參加國際組織，台灣必須要抬頭挺胸、昂然自信地使用「台灣（TAIWAN）」走向國際。

（作者是台灣聯合國協進會理事長、前立法委員）

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