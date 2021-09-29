自由廣場》台商還想在刀口上舔血嗎？

◎ 劉明德

不管是從短期，還是中長期來看，現在在中國的台商都將面臨三大問題：

一、限電常態化：澳洲是中國最大的煤炭進口國，中國二○一八年從澳洲進口超過八千萬公噸煤炭，佔整個進口總量的廿％以上，然而，中澳關係惡化，去年十二月，中國禁止澳洲煤炭進口，突如其來的制裁，就導致八千萬噸的缺口，其他國家一時也難以補上，何況，澳洲煤品質好，發電效率比中國等其他國家高出一點五倍以上，這就是為什麼不久之後，浙江、湖南等省份出現限電措施的原因。正因為中國缺煤缺電，這就導致中國近日出台了能源消耗總量和強度雙控政策。政策出台至今，已經導致至少五十家台廠停工。限電會持續到何時呢？一時難以止血。因此，台商要有限電頻繁、時間拉長的心理準備。

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二、衝突常態化。隨著習近平上台，全球局勢發生根本轉變，那就是衝突在範圍、數量、面向、深度上，都比以往更為劇烈。中美貿易爭端不可能一時解決；中國與其他國家的矛盾也只會加重；兩岸關係依然充滿變數，能夠不惡化已經實屬萬幸；隨著習近平不斷出手，中共內部鬥爭不會減少；而台商直接面對的中國各地方政府，與之相關的稅收或是環保法規或是勞資糾紛等，恐怕有增無減。

三、人質常態化。台商易成為中共人質，已不言可喻，生命財產隨時可能丟失。看一看中共對加拿大所實施的人質外交就可一目了然。此時，不知有多少無辜的台商仍被關押？此外，台商，含台籍藝人隨時得政治表態、還要響應各種政策，例如共同富裕。對於共同富裕，有的台商以為，自己又不是鴻海、旺旺或是上市上櫃公司，沒有辦法做慈善。這句話在台灣行得通，在中國就行不通，何況，國台辦都已經表示了，中國支持「台商慈善公益基金會」的投入，這不是已經很明白了嗎？再者，台商賺多少錢，中共怎麼可能不知道？要不要查而已。

中國情勢日益嚴峻，孔子說：「危邦不入，亂邦不居」，大小台商們，還猶豫什麼呢？

（作者是德國柏林自由大學政治學博士、台南市民）

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