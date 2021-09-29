自由廣場》（林保華專欄）與病毒共處易，與國民黨共處難

武漢肺炎在全球流行已經近兩年了，完全打亂人類固有的生活秩序。台灣防疫雖然卓有成效，然而生活秩序乃至消費習慣也打亂了。尤其內部消費受到沉重打擊，所幸台灣電資通產品享譽全球，以及疫情帶來的新需求而大發展，抵消內部消費的負面影響，今年GDP還有六％以上成長。然而走在街頭，看到一家家餐館拉下鐵門結束營業，大眾運輸人群稀落，心裡感到沉痛。

這次防疫，台灣雖然沒有明言，但是人們的目標都是零確診，所以採取嚴格的防疫措施，不惜耗費資源對確診者足跡的相關人員「一網打盡」。中國後來也採取這個措施。但是其他國家，尤其是西方國家，因為在破口出現後，來不及追蹤足跡，加上生活方式比較鬆動，因此他們多採取與病毒共處的方式，除了接種疫苗與治療，其他防疫措施不如台灣嚴格，因此相對也比較保持舊有的生活習慣與秩序。

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最近召開的聯合國大會，仍有一些西方國家元首出席。台灣嚴格防疫，蔡總統還是接見外賓；中國是習近平怕死，不但沒出國，也不接見外賓。所以如果習近平會見新任國民黨主席朱立倫，只能說是他充分肯定台灣的防疫成果。

扯上國民黨，是因為國民黨對台灣的防疫一再起破壞作用。現在雖然因為政府與民間的努力以及外國的援助，使台灣的疫苗供給比較正常，國民黨少了口舌，但是面臨防疫警戒的降級，還得提防國民黨的搗亂。

台灣在接種疫苗人數超過一半以後，面對內部消費的低落，以及應該擴展對外經貿活動以適應後疫情時代形勢，的確應該往「與病毒共處」的方向去思考。然而周圍武肺仍然猖獗，很難不會出現絲毫漏洞，其他國家死了成千上萬人，民眾對政府還抱有諒解心情，只有台灣的中國國民黨，不容許有即使不是人為疏失的差錯而死難幾百人，甚至為此要槍斃指揮官。為何他們不去責難製造武肺病毒的中共，卻來打擊日日夜夜為台灣民眾福祉而操勞的防疫團隊？

現在阻止台灣解除警戒的最大阻力來自國民黨。當人們在討論解除警戒時，他們不敢出來反對，但是一旦以後出現問題，他們又會扮演先知要求槍斃或者發動革命推翻政府。

武肺再有多少變種，它們始終是新冠病毒，人類的智慧還可以不斷提升防疫能力。國民黨以前反共抗俄、現在卻變成全球的舔共急先鋒。顯然，人類與病毒共處還比較容易，台灣人與國民黨共處就比較難了。朱立倫日前還痛斥紅統的恐怖，突然又響應紅統要聯共制台了，台灣人稍不留心，就要受騙，乃至被送到中國成為國民黨奉送給共產黨的祭品。國民黨是否應該簽署一則贊成解除警戒備忘錄？

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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