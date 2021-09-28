社論》迎回高雄驛的意義

高雄前天舉行「門戶開啟、重返榮耀！」活動，把十九年前因鐵路地下化而移動的台鐵高雄車站，搬回原來的座落。這項活動，總統、地方政要和外國使節參加，市長陳其邁的一番話，道盡其意義：偉大的城市珍惜歷史，代表這個城市真心對待城市組成的市民；車站的保留不僅是保留建築記憶，也是保留高雄人共同的感情。

過去一百多年間，火車、火車站和鐵路是台灣這塊土地上，人們最普遍的共同記憶之一。火車站承載了台灣人深刻的集體記憶。它是感情的，人們見面相聚的喜悅，別離相送的傷感，車站、月台都是令人難忘的地點。車站是家鄉的門戶，積累和釋放鄉愁的地方；它也是城鎮的傳統地標，聚集了濃濃的人情味和人氣。情感之外，車站更是人文藝術的表徵，各地大大小小的車站，建築各具特色，其中有的還名列國定古蹟，堪稱台灣的歷史文物寶藏。

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高雄車站獨具特色。它是台鐵西部幹線七大經典建築之一，也是一九四一年日本時代最後完成的大站，外觀唯一採「唐博風」的帝冠式樣建築，內部為和洋混和，以利旅客出入移動。站前有一座聞名的紅色鯉魚雕像，紀念當年為興建車站而遷村的「??港庄」；當地因溪流原盛產??仔（鯉魚）而得名。車站位於市區中心，「??港」後來發展成「大港埔」，曾是高雄市區最繁華的地帶。

老車站得以保留而原址復位，要歸功於前市長謝長廷當年力排眾議，推動鐵路地下化及城市再造時，堅持留下這座對高雄人意義非凡的車站。兩千五百公噸的站體經特殊工法，當時移動約五十八公尺，改做展覽功能的「願景館」。如今地下化工程完成，老車站移回原地再度屹立。週日的活動，還取「驛」的諧音，而有「高雄驛起飛、高雄一起飛」說法，火車站的保留與更新，一直是受到關注的議題。老車站之外，台灣近年也出現與捷運、高鐵共構的車站，不但造就新舊並存景象，豐富多元，也吸引了眾多鐵道迷。同時，深具建築特色與價值的車站如何保存並與時俱進，也很重要。例如，基隆車站採文藝復興風格，紅壁體、金屬瓦頂、軒窗、鐵柵、鐘塔，風華絕代，但一九六○年代拆除，風華不再，曾讓鐵道迷痛心。最大的台北車站建築經四度變遷，但評價貶大於褒。相形之下，日本東京車站是可師法的範例。一百多年來，它維持西式建築的古典美，內部設施運作與時俱進，不但是東京的「表玄關」，有首都中央車站的地位，也是重要文化財，關東車站百選之一。

高雄車站有八十年歷史，興建之時正逢日本當局大力建設這個港口都市。高雄這一地名的來源，照一般通說，此地原係平埔族西拉雅族馬卡道支族的居住地，原住民語稱防禦海盜的刺竹林為「Takau」，後來的漢人音譯成「打狗」，有「打狗社」。一九二○年，日本當局取京都境內發音相近的「高雄」山更名改制，「高雄」首次正式出現於行政區名上，百年來沿用此一漢字名稱至今。

與台灣其他城市相比，高雄極具特色，是台灣唯一在市區即有山巒、河流、港口、機場、鐵路、捷運、高鐵兼備的美麗都會。它的都市計畫較為完善，市區呈棋盤式的整齊寬廣街道，也有環狀道路網絡；台灣第一大港的廣大港區與流過市區的愛河，更為城市增添親水特性。從產業看，它經由以製造業為主的發展，建立成熟的工業體系及物流網絡，近年正努力翻轉重工業城市，朝創意、科技、數位軟體、水岸觀光等產業轉型，也邁向智慧城市。

高雄的歷史發展，從原住民開始，經過漢人的篳路藍縷，日本時代走向現代化，戰後再歷經貿產業變化，如今正積極轉型。回顧過去，高雄的發展，一如台灣整體，原住民、漢文化、日本、西洋都曾是構成要素。高雄驛正式回歸定錨，邀日本、美國等外國使節參與，其意義在此。

同時，高雄本月初與京都簽署「高雄協定書」，以兩個城市一百年前已奠下淵源，日本台灣交流協會且把今年定位為「日台友情年」，以期兩國邁向交流新境界。有如國人所見，近年在台灣對抗武漢肺炎疫情與中國打壓侵擾中，日本對我國多所幫助，兩國深厚的羈絆友情，充分展現。

高雄帝冠式建築老車站闊別十九年重回定位，從而既象徵高雄面向未來的重新出發，也反映這是一個重視城市記憶與市民感情的都會。這是台灣在往前邁進之時，城市發展所不可或缺的要素。

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