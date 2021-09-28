自由廣場》加入CPTPP 台灣勿再自誤

◎ 林逸民

由日本主導「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」與中國推動的「區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）」相互抗衡之際，在拜登政府大力暗助日本推展CPTPP下，RCEP陷入看似多國加入，實際未有任何落實性推動的名存實亡狀態。

如此局勢，使得中國竟然申請加入CPTPP，試圖擾亂美日澳反中的大佈局，但是此舉已形同自打巴掌，承認RCEP徒具其名；另一方面，日澳如今堅定地站在反中一方，中國雖提出申請，想順利加入，可能性可說是零。

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CPTPP對台灣聯合盟友抗中極為重要，然而政府官員對申請始終詭異的拖延，直到中國先一步申請才趕緊提出，面對日本在東京奧運強力為台灣正名的立場，申請時，卻又沿用過去不倫不類的「台灣、澎湖、金門、馬祖個別關稅領域」。

中國官媒《環球時報》總編胡錫進狂言：「台灣申請加入CPTPP的過程就是它挑戰一個中國原則的過程，那麼我敢肯定，台灣將加入不了這個組織。」我國官員只敢用台澎金馬名義，是被胡錫進嚇著了？還是想法跟胡錫進相同，自內部惡意蒙蔽、誤導蔡英文總統？

胡錫進妄稱：「現有十一個成員裡有中國朋友，他們中只要有一個反對台灣加入，台灣就邁不進CPTPP的門。」胡錫進以為智利大膽採用中國疫苗，馬來西亞面對美英澳AUKUS協定是唯一說要尋求中國意見的親中國家，而汶萊也容易受到中國壓力，但這三國國內尚未批准，目前均無投票權。

凡事從根本思考，CPTPP原本就是日本主導的反中聯盟，在反中聯盟中搞親中，是滑天下之大稽，美日澳勢必不可能讓此事發生。

台灣遲遲不提出申請CPTPP的原因始終在自己，面對日本對台極度友善，台灣卻因為在野黨瘋狂仇日，以及政府官員因循怠惰，竟成為全世界對日本進口食品最嚴苛的國家，汙名化日本五縣食品是「核食」。科學的事實是：日本食品經檢測，輻射量早已都在安全值，甚至比許多歐洲食品還低，美國也已經於廿二日起解除日本食品進口限制。

執政黨應該負起執政責任，向人民說明在野黨仇日的不理性與荒謬，同時也別再汙衊最親近盟友的農產品，排除這個加入CPTPP的障礙，而不是搞錯障礙，自我閹割為台澎金馬，回想不久前東京奧運日方態度，就好好的用台灣之名申請吧！

（作者是福和會理事長、醫學博士）

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