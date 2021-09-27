自由廣場》天下圍「中」 台灣應趁勢加入CPTPP

◎ 陳建甫

因脫歐現實，英國在2021年1月31日正式向該年度議長國日本提出加入申請，成為第一個正式申請加入的「非發起國」國家。9月16日，中國也正式申請加入CPTPP。這讓台灣逮到了機會，9月22日晚間宣布，已經將 CPTPP的申請文件寄送至紐西蘭。

行政院經貿談判辦公室總談判代表鄧振中，在23日記者會指出，台灣將以WTO模式「台澎金馬個別關稅領域」為名申請；但如果中國先入會，台灣的申請案將有明顯風險。

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經貿談判辦公室是隸屬行政院底下，但行政院蘇貞昌院長所領導的內閣團隊近一年都為防疫在備戰。在遵循憲政體制，涉及外貿談判、外交、兩岸與軍事戰略有關係的重要政策都屬於總統職權，這一場記者會可以觀察到總統府與國安會縝密布局的軌跡。

台灣很早就準備要加入原本由美國主導的《跨太平洋夥伴全面進步協定》（TPP），先後修訂多項法規，致力提升國內高標準智慧產權的談判籌碼。

中國申請加入CPTPP表面上是要彰顯，世界第二大經濟體，在加入RCEP後的雄心，但是CPTPP與RCEP所訂的標準是截然不同的。

外界評估以中國國內市場封閉、限制外資投資、不當補貼、關稅壁壘等現象，並不符合CPTPP標榜的自由市場經濟各項條件與準則，一旦產業要進行改革，會面臨內部重重的阻力，也會帶來經濟衰退的陣痛。

在中國宣佈申請加入CPTPP消息的前一天，美國剛宣佈與英國和澳大利亞，在印太地區建立新的安全聯盟，共享先進的防禦技術及情報的「澳英美聯盟」(AUKUS)。外界因而質疑中國真正的目的是在測試，這個由日本倡議的CPTPP對中國申請加入的態度。此外，中國近來和加拿大、澳洲都有經貿上的爭執，不見得在雙邊諮商時能順利通過，以及美國拜登總統對此經濟合作組織的態度，企圖要製造機會去裂解目前日美所建構的「圍中連線」。

依照新會員國加入CPTPP的準則，新申請加入的會員國需要先取得現有11會員國的同意，下階段就是入會前諮商、處理雙邊關切事項，持續進行協商，看看各國家的關切事項，逐一處理；接下來等部長會議同意台灣申請入會案，再來是成立談判工作小組進入正式談判，11國都談判後，部長會議採認談判結果，才完成入會程序。

中國因為美國關係，對日本所主導的CPTPP並不感興趣，也沒有與會員國進行入會前諮商。新加坡與越南表面上都歡迎中國加入，但離雙邊協商的進度仍嚴重落後。

萬一中國先加入成為會員國後，中國又會祭出「一個中國」原則拒絕台灣加入。因此要在中國之前，或是讓中國與台灣同時加入CPTPP。

目前日本、新加坡、馬來西亞及越南等4個會員是台灣前十大貿易夥伴，台灣若能夠加入CPTPP，將有利以外銷為主的製造業拓展市場，反而是澳洲與加拿大等國的農牧畜產品，可能會對台灣農業部門造成衝擊。

從GATT到WTO要歷經無數次的會議談判。台灣貿易代表要把握東協或APEC大會召開期間，在會期前後與東協各國談判代表交涉。以「台澎金馬個別關稅領域」申請加入CPTPP，遵循世界貿易組織的模式，可以避開台灣是主權獨立的國家的爭議，但是也會引起主張台灣是主權獨立國家或支持台灣正名國內民眾團體的不滿，也會被在野黨嘲諷，為何不以台灣名義提出申請？

這些舉措對於長期擔任對外談判代表都是無法承擔的風險。2016年蔡英文總統就職演說中，承諾要推動加入TPP或RCEP，在當時的國際政治環境中是一項不可能的任務。2018年中國歷經美國科技戰、貿易戰的夾擊，2020年又爆發covid-19疫情，2021年中國與美國關係又極度緊張，中國更陷入以美國為首的自由民主國家聯盟的圍剿。

三國演義中有一段《草船借箭》的橋段，諸葛亮利用大霧與魯肅一起搭著草船向曹操軍營借箭的故事。現在英國與中國先後申請加入，台灣要趁天下圍「中」局勢，趁勢申請加入CPTPP。

（作者為淡江大學中國大陸研究所所長）

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