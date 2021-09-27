自由廣場》學習歷程檔案不宜綁考招

◎ 張耀文、黃婷婷、黃世旭

學習歷程檔案的建置，浪費公帑和勞民傷財，無法提升教育內涵。教育部應廢止此政策，將有限的資源投注到教學師資、內容和設備的改善，專注於教學精進，才是正途。

學習歷程的決策粗糙。例如，文書檔案上傳最初限制2MB，明顯不足，難道沒有先模擬嗎？草率決策後的修正，非負責做法！因此限制，學生上傳品質欠佳資料，審查者可能評分失準，戕害考生和考招公平性。

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部分學校開課能量有限，造成學生修不到課，學習歷程失真，奢談其選才功效。尤其，偏鄉小校何以公平立足呢？請勿巧言稱，各校各有特色。

高中端行政負擔大增，教師需逐筆認證學生的學習歷程資料，應讓教師專注於教學精進，而非本末倒置的形式！

當今高中社團的興衰，竟也因學習歷程而巨變。部分傳統熱門的康樂性社團面臨倒社，原本冷門的學術益智社團趁勢興起，這恐非學生真正的興趣轉向，而是被學習歷程扭曲的怪象。

高中三年全紀錄，猶如對學習過程的全面監督，學生失去時空的緩衝做適性探索。若高二高三轉換領域，學習歷程可能對申請不利。理想上，轉換領域可以是好歷程，但實務卻有風險，因為評分取決於審查者的自主觀點。

推此政策者說，學習歷程整理累積備審資料，可減輕高三申請入學準備的負擔。就如申請研究所，誰會從大一就開始準備申請資料呢？大人不要的，不要硬塞給孩子們！

學習歷程檔案出包，更大的影響在於公信力的喪失。即使資料可以救回，但公信力已被摧毀。資料既然可能喪失，當然也可能被侵入、竄改、甚至販賣。這是資料備份最低級的錯誤，那更高層次的資安問題呢？此層級，恐非學校團隊或外包廠商所能承擔，教育部願意扛責嗎？

資安如國防，難以評估安全所需的經費，教育部願意花多少經費在此資安呢？又會排擠多少對教育最重要，改善教學師資、內容和設備的經費呢？十餘年前，臺大電機系就能藉由研發的技術，進入悠遊卡的系統儲值至最高額。北市府即使投注經費提升此資安，但仍難保駭客不侵入。

學習歷程系統的資安層級和法律規範有比悠遊卡高嗎？ 其所衍生的利益會比悠遊卡低嗎？回答後，此系統的安全性，大家就清楚了。

（作者分別為臺大電資學院院長、清大資工系特聘教授、中原大學智慧電子研究中心主任）

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