自由廣場》還想「親美和中」？

◎ 王昱培

國民黨前主席朱立倫回鍋黨魁，當選感言矢言要重建兩岸交流，對美關係則宣示會啟動對美代表處，顯見其將國民黨日後的國際路線定調為「親美和中」。然而，從現今國際局勢看來，這樣的論述相當不切實際。

二零一五年朱立倫首次當選黨主席，即是採取「親美和中」路線，該年五月份進行國共兩黨領導人會面的「朱習會」，十一月份赴美訪問，與副國務卿布林肯在內的多位美國高級官員見面會談。但不過六年時間，國際局勢變化已恍如隔世。二零一五年美國總統是友好中國的歐巴馬，主導華府的親中派希望台灣執政者不要是惹怒中國的「麻煩製造者」，朱立論兩邊討好的路線，自然能同獲中美兩國青睞。

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但今時不同往昔，中共總書記習近平近年大開文明倒車，恣意迫害新疆、西藏與香港的人權，並在東非、南海等全球各地大建軍事設施，離華府期望中國轉變為民主開放政權的方向越行越遠，反而成為威脅全球秩序的「戰狼」。因此自二零一七年川普上台後，華府對中政策開始易轍為「反中」；今年接手川普的拜登政府，更團結盟邦形成抗中戰線。在美中對抗格局愈演愈烈之下，國民黨在兩國之間必定得選邊站，朱立倫必須說清楚，究竟是要加入美國為首的抗中同盟，還是傾向北京。

朱立倫在今年八月二日參選聲明中，宣稱台美互信溝通需加強，但從他在選戰中面對統派學者張亞中的崛起，發言即不斷向深藍靠攏，甚至在昨天回覆習近平的賀電內容中，不僅貼心地未提「中華民國」，未提共機擾台惡行，還將兩岸關係惡化責任全歸咎民進黨！諸種行徑看來，實難讓人對朱主席放心！

（作者為廉政人員，高雄市民）

榮民看朱主席：新氣象？

◎ 吳一忠

國民黨主席改選出爐，由朱立倫當選，他的朋友多、基層實力遠遠超過張亞中，所以這個結果一點都不令人意外。然而，朱立倫算是「回鍋油條」，老驥伏櫪或許別無選擇，只能宣示會改造國民黨。但俗話說「老狗耍不出新把戲」，重作馮婦會呈現新氣象嗎？

此次國民黨選舉，從電視辯論會到街頭巷戰；本票疑雲到兩岸論述；由美國線民到送考紀會調查；從簽「兩岸和平備忘錄」到是否改黨名，加上「棄保論」四起，日昨和軍中袍澤聊到這次主席選舉，大家都有種深沉的悲憤與無奈。因為，這種殺到見骨的放話，讓人感覺不到國民黨團結的氣氛，卻讓人看清政客的權謀，見識到和諧的假貌。

國民黨要浴火重生，除了黨內團結，就是體質再造，配合時代趨勢，提出新的兩岸論述，長期培植人才，專心經營網路，加強媒體宣傳。若仍是一盤散沙，內部分崩離析，思想迂腐不化，不肯深切檢討，二零二四年總統大選，恐將再度慘遭滑鐵盧。

俗話說「物必自腐而後蟲生」，國民黨積弊已久，內鬥成為習氣，如今朱立倫面對聲望跌到谷底的國民黨，如何凝聚黨員向心力，且拭目以待。

（作者為榮民， 國民黨失聯黨員，嘉義縣民）

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