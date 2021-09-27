自由廣場》(青年時評) 朱立倫電文 對共同體的傷害

◎ 謝亨利

國民黨黨主席選舉二十五日由朱立倫勝出，並於次日收到中共總書記習近平的賀電。國民黨在回電中，除了重申對「九二共識」、「反對台獨」立場的堅持外，亦指控民進黨採取的「去中」、「反中」政策為「改變兩岸現狀，造成兩岸形勢險峻，使兩岸人民極度不安」的元兇。

撇開「台灣」與「中華民國」不談，我國二千三百五十萬人為同島一命之「共同體」，應為全國之共識。這封「共同體」最大反對黨寄給「共同體」外執政黨之回電，有明顯不妥之處。

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國民黨追求統一的立場以及其「九二共識」、「反對台獨」的政治表述，沒有問題，然而在一封具有國際政治意涵的書信中，將兩岸關係的惡化歸咎於「共同體」內的執政黨，卻有明顯不妥之處。

國民黨批評民進黨「去中」、「反中」並指責其造成兩岸關係惡化，不是新聞，對內選舉時說給支持者聽並無大礙，但是一旦搬到國際舞台，即會對台灣或中華民國這個「共同體」造成不良後果–國民黨無疑是對全世界宣告二零一六年後中國對「共同體」的各種打壓皆合情合理；中國與習近平僅是被執政的民進黨背叛的受害者，其一切「懲罰」作為皆是民進黨咎由自取，中國完全沒有責任。

筆者求學時專門研究中國官媒對台灣民意形象的形塑，在形象形塑過程中，中國官媒時常會引述部分台灣媒體或特定人士的觀點作為佐證，達成其大內宣或大外宣的目的。朱立倫回電中，將兩岸關係惡化單方面歸咎於民進黨的論述，無疑是為中國共產黨提供了絕佳的宣傳素材。

藉由這一個論述，中共可以加強說服其人民以及國際社會其打壓台灣的正當性。當台灣最大的反對黨都聲明將兩岸關係惡化的責任歸咎於台灣的執政黨，其它國家又有何權利對中國的「懲罰」說三道四？又如果國民黨是一個未來可能執政的政黨，美國、日本等現在極力協助我國爭取國際地位的盟友又憑什麼信任台灣未來不會變卦？

這一紙電文，形同為共同體最大境外威脅在認知作戰中提供彈藥，無疑是對共同體利益的傷害，不管認同這個國家為台灣或中華民國，都應謹慎思考其嚴重性。

（作者為台大社科碩士，目前任職國內智庫）

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