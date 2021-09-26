自由廣場》教育部出大包 談備援機制

◎ 朱學亭

自由時報率先報導教育部「高中學習歷程檔案」系統發生嚴重錯誤，廠商的系統疑似發生操作錯誤，致使系統被自動還原，大量資料遺失。教育部重申，廠商正在全力救援硬碟資料，也請學校協助學生重新上傳檔案。眾人對這個事件發生感到驚異，也顯示政府委外資訊系統對災難準備之不足。

資訊系統很難避免程度不一的災難，像谷歌、臉書等大廠商也不時聽聞發生系統災難。災難發生之時，備援機制的良窳就非常重要。評估備援機制有二個最重要的關鍵指標：復原時間目標 (RTO) 和復原點目標 (RPO)。RTO是系統恢復服務的時間目標(Recovery Time Objective)。RPO是資料回復點的目標（Recovery Point Objective）。兩者都是在系統設計之初就要先評估的目標。換言之，系統剛建置就要未雨綢繆一旦災難發生，多久可以恢復服務：5秒、30分鐘還是24小時。根據報導，災難發生至少已經3天，表示廠商在設計系統之初，也許沒有正確評估復原目標(RTO和RPO)。

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備援機制有熱備援(hot standby)和冷備援(cold standby)機制。熱備援機制是同時有兩組系統在線，在主機房有一組系統A工作，在遠方機房另一組系統B同樣開機中。一旦有意外，可以切換系統接續服務。臺灣證券交易所就有仰德和信義兩機房，維持全時異地備援的機制，保證每天數千億的交易正常。熱備援架構必須維持兩套設備在線，而且機房間需要高速網路通訊，成本高昂。

雲端備援服務可以大幅降低異地備援的成本。雲端備援架構是平時使用自己本地的運算主機提供服務。一旦本地的主機發生災難，再啟動雲端的運算主機，切換到雲端去提供服務。因為雲端系統平時並不提供服務，沒有運算和流量的費用，只有資料備份需要少許費用，大幅降低異地備援成本。政府在107年就制定了雲端備援產品的標案規格，只是目前許多資訊業者欠缺雲端架構人才，大部份政府委外系統尚待完成雲端備援的機制。

冷備援是最便宜的備援模式，但需要來自於原來主系統的備份。現在的運算主機通常都是運行在虛擬機(VM)或容器(Container)的可執行映像(image)，很容易遷移到其他機房或雲端。根據報導，此次系統是進行更新重新開機後，系統錯誤。如果在進行系統更新之前，都先把原來的虛擬機映像(VM image)備份起來，就不會發生這種錯誤。坊間也有多家廠商提供在線備份虛擬機映像的工具及服務。

各大資訊廠商搶食虛擬化和雲端化大餅之際，此事件突顯國內雲端人才培育不足所造成的系統災難。未來，還有很多政府委外的系統需要虛擬化和雲端化，此一事件也可以讓大家思考如何建立正確的雲端備援機制SOP以降低資訊系統的風險。

（作者為前端設計協會理事長／中臺灣教授協會理事／亞洲大學副教授）

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