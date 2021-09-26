自由廣場》二級警戒與防疫疲勞

◎ 李芳遠

疫情趨緩，中央做出繼續維持二級警戒的決策，但目前的二級警戒跟幾個月之前的二級警戒相比，可說是有名無實！

先說說中秋連假各大景點的人潮吧！根本已經到了摩肩擦踵的程度，怎麼保持社交距離？觀光業者很開心，出遊的人也玩得很開心，看在乖乖待在家、謹守防疫規定的人的眼底，實在是怵目驚心！會不會有無症狀確診者，在這四天的中秋連假，在全國各地留下病毒的足跡，造成兩個禮拜後疫情又大爆發？

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台灣人對於政府防疫規定的配合度之高，在世界排名沒有第一也有第二，戴口罩就是一例，就連最調皮的國中生，也鮮少看到有人會故意脫口罩挑戰規定。這種自律的行為，等於又多打了一劑疫苗，所以台灣才能在疫苗覆蓋率不算高的情況下，疫情控制得宜。

但一年多下來，防疫疲勞的現象，也值得注意，例如新聞就報導，又有獅子會成員聚會時，全體未戴口罩合照。只是，看著那些辛苦支撐的觀光餐飲業等等的從業人員，有時又不好太過指責，所以中秋連假看到這麼多人出遊，在防疫與民生經濟的兩難之下，大家也只能睜隻眼閉隻眼，祈求疫情不要再度爆發，早日讓國人打完兩劑疫苗，然後和病毒和平共處。

關於戴口罩這件事，已經成為一種習慣，好像沒戴口罩出門就像衣不蔽體一樣的奇怪，但我仍然期待不用戴口罩的日子早日到來。但是面對社會普遍的「防疫疲勞」現象，還真不容易樂觀起來！

（作者現職國中教師，台南市民）

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