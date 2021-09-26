自由廣場》921倖存者談疫苗

◎ 洪楷翔

我認為戰爭跟疾病、天災都是無情的，一樣都會有人死亡。這次疫情，人們對疫苗討論熱烈，但不論AZ、莫德納、高端、嬌生，不管選擇哪一種，都會產生保護力、降低急重症風險，我們應當正面看待。像當年九二一大地震，我住在台中大里金巴黎大樓，地震後被壓在瓦礫堆中，三天三夜，跟死亡只一線之隔，因此對於疫苗，我總認為有甚麼打甚麼，打了就對。但有時候看到電視上一些名嘴跟立委一直在嫌疫苗這個不對那個不好（其中還有立委一邊罵一邊偷跑去打），實在很好笑，事實上是大家都很有愛心的在忍耐，將疫苗留給抵抗力較弱的長輩或朋友先打，名嘴煽動根本無效。

有時候覺得台灣真會被名嘴害死，像現在一下說AZ不好、一下說莫德納有副作用，更常說高端有問題，甚麼政府有內線交易，甚至圖利他人、生理食鹽水這類的話都沒憑沒據的就講出口。不過幾千塊錢的通告費，需要這麼語不驚人死不休的「拚」嗎？

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最近陸之駿大哥的離世，我很尊敬陸大哥，他是一個很中立的人，某些名嘴跟立委說他是綠色作家，事實並不是這樣，他是一個很關心社會時事的前輩，有時候民進黨做錯，他也會分析批評這個政策的問題。他就說過這次國民黨並未在疫苗接種、防疫這部分得分，反而是扣分多，導致政黨民調一直拉不上去。

我們只有一個自由民主的國家台灣，不論是藍、是綠、甚至是白，每個人要去努力配合防疫，不要一昧跟著一些名嘴指責防疫指揮中心的官員與學者專家。須知他們犧牲自己與家人團聚的時間，努力了一年多，不但有功勞、也有苦勞！更何況，最近時常出現「加零」，顯示雖Delta入侵但疫情仍控制得宜，更值得大家為他們鼓掌！而面對許多行業因疫情生意慘淡，政府也規劃了振興五倍券等等措施，所以我認為還是要感謝政府、感謝台積電、感謝鴻海等所有為防疫付出諸多心力的人，還要謝謝總指揮陳時中部長，謝謝大家為台灣的付出！

（作者任職金融服務業，台中后里眷村子弟）

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