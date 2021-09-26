自由共和國》劉明德／三次分配與共同富裕的真實意義

騰訊之前才捐了五百億給中共，八月十九日，騰訊又捐出五百億，以響應「共同富裕」（圖︰彭博檔案照）

劉明德／中山大學前約聘助理教授

一年一度的北戴河議會結束之後，中共總書記習近平在二○二一年八月十七日主持召開的中央財經委員會第十次會議中指出，「在高質量發展中促進共同富裕，正確處理效率和公平的關係，建構初次分配、再分配、三次分配協調配套的基礎性制度安排」，這句話宣佈了「（第）三次分配」政策的正式出台。所謂的「三次分配」就是通過個人資源捐贈而進行的分配，文雅的講，就是要人民樂捐政府，白話的說法，就是向人民勒索。

為什麼此時中共出台三次分配政策？是為了共同富裕嗎？不是，共同富裕這樣的說法只不過是中共黨人慣用的話術，是用來迷惑人的。實際上，三次分配是習近平的一個藉口，真正原因在於它是一個保政權的有效工具。習近平說：「同『一部分人先富起來』相比，『共同富裕』變得越來越重要」、這一句話是假的，而他說「〔中國的〕貧富懸殊不僅是個經濟問題，同時也是政治問題，甚至會威脅到黨的執政合法性。」這一句話才是真的，然而，所謂的「黨」，實指習近平本人，而非整個共產黨。換言之，在習近平眼中，他的一切措施，不在於保障黨的執政合法性，而在於延續他個人的政治生命，畢竟，他不只要做兩任總書記，他還要當更久的總書記。

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為什麼三次分配政策能幫助他穩固他個人的政權呢？

一、以共同富裕之名，博得貧苦人民的好感，以穩定其政權。讓貧苦人民誤以為，他們將因「打土豪」而能分得土地，因此，繼續支持習近平的第三任，以至於第四任、第五任…。不要忘了，習近平的無限期總書記，在很多中國人眼裡並沒有正當性，這是為什麼此時習近平要講共同富裕的原因，就是要讓貧苦人民有個盼頭，願意跟著他。

二、藉此大力補充中國財政。目前，中國財政困難，急需各方主體的挹注。而「慈善」捐款可不是小額捐款，而是一隻肥羊。騰訊幾個月前才捐了五百億給中共，八月十九日，騰訊又捐出五百億，以響應「共同富裕」，相信之後會有更多民營企業家「樂」捐，不在話下。受中美貿易戰的影響，中國財政吃緊不只是在中央層級，地方一樣吃緊。據自由亞洲電台七月十二日的報導，至少包含江西、廣東、山東、重慶等地的公務員、事業單位編制的員工老師們等，近期均收到地方政府追討已發放的績效獎金，並宣佈以後停發獎金的通知，有的地方甚至要追回已發工資。各種跡象表明，此時中國財政異常困難，而中國當前財政困難的原因又在於習近平想要繼續當總書記，因而執行的一系列鎖國政策，而非開放政策。

三、降低金融系統性風險：美國彭博社指出，中國信貸佔GDP比例高達二九○％，這麼高的比例，隨時都可能出現金融危機；再加上以恆大為首的房地產公司債務違約一波未平一波又起。三月初，房地產巨頭華夏幸福新增違約八三．八億元人民幣，到了五月份，違約金額達三七○億人民幣，中國房地產巨頭恆大光是帳面債務一度達到三○一○億美元，隨時可能破產倒閉，因而引發系統性危機，因為房地產開發佔中國經濟產出的約百分之二十九。而這些大公司的債權人幾乎都是中國的國營銀行。一旦這些房地產公司倒閉，因而引發的連鎖效應，將危及中共政權的存在。為此，習近平必須想辦法挖東牆補西牆，這時候，還能挖的，就是進行第三次分配，讓人民樂捐。按中共的說法，「讓慈善成為一種先進、時尚的文化」，這句話聽起來真的有夠噁心。

四、政治鬥爭的工具，清勦江派勢力。中共山頭林立，目前最大的山頭，就是江澤民，不管是阿里巴巴的馬雲，還是騰訊的馬化騰，甚至是滴滴出行，不只握有大數據，更有龐大資產，更危險的是，他們都是江派人馬，在這種情況之下，習近平以慈善之名，讓他們主動捐款，一來能勦清江派勢力，又能獲得財政進帳，何樂而不為！

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