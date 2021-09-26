自由共和國》黃旭／被征服的符號？異議中正紀念堂銅像

中正紀念堂園區在促轉會構想下，將移除蔣介石銅像、改變園區空間軸向紀念性，號稱是為了重構紀念敘事，但重構敘事，一定需要移除銅像嗎？(中央社資料照)

黃旭／科博館展示研究人員

中正紀念堂園區在促轉會構想下，將移除蔣介石銅像、改變園區空間軸向紀念性，號稱是為了重構紀念敘事，但重構敘事，一定需要移除銅像嗎？

曾跟著四十年來中正紀念堂成長的人，少不了拆除銅像的記憶。從大學、公園、政府機關到軍隊，銅像在民主化台灣潮流之中，一個個從公共空間中撤退。銅像的象徵，彼時還發揮著統治社會功能，於校園與軍中進行集體教化與馴服；攖其鋒者冒著危險，在威權政治僵而不死之際，對舊圖騰實行質疑性破壞，實有著反抗威權、打破偶像的意義。

請繼續往下閱讀...

然而今日坐在紀念堂的銅像，仍保有威權時代相同社會功能嗎？紀念堂前軸線廣場上，民眾集結撐開抗議布條；觀光客自由穿梭觀看衛兵交接奇觀；兒童追逐嬉戲；歌劇散場後漫步的情侶…對這些人們而言，銅像與軸線的象徵，顯然無法讓他們變得崇拜強人與威權，於是，當今移除銅像的意義為何？

同樣的造像（image），它的象徵在不同時代可能有著不同社會功能。感受到威權象徵，不代表就因此臣服和信仰於威權。但今日如此，也並不保證明日依然；威權的幽靈總在人類社會上空盤旋，伺機復活，歷史上出現過，未來不保證沒有。所以，移除銅像可以防範幽靈再來嗎？

著名社會學家拉圖（Bruno Latour）曾在德國策展一檔「打破偶像」（Iconoclash）的展覽，對人類「破壞造像主義」（Iconoclasm）進行反思。拉圖不相信、也不認為有需要破壞清除造像，原因之一，即在於破壞造像之際，很可能就將造像「定格化」（freeze-framing），將它從再現的歷史運動中抽離出來，而成為一個靜態的、喪失動能的、一個被征服的符徵。

不同時代，同樣的破壞造像行動，因此可能會從「反抗」變成「征服」的意義；如果還伴隨著偶像崇拜者的哭喊，則無異於善變的真理暴虐降臨的景象。值得深思的是，破壞造像，我們能因此而脫離威權幽靈的壟罩嗎？毀了巨佛造像增加了宗教衝突並不能毀了佛教，移走銅像也可能徒然增加社會矛盾而無益於防範威權政治。

防範威權，必須從理解甚麼是威權開始，而不是將威權定格化為一尊造像，予以公開驅逐，形成威權似乎從此不再來的假象。中正紀念堂園區的空間布局和物件，形成一組有力量的造像，具體化了抽象政治制度，陳述著過去的強人政治和巨大權力景觀。拒絕這組造像的定格化，可以將它與其他的圖像、物件、影片、繪畫…等等各種造像連結起來，將其座落在一個動態社會與時間之流，例如透過它往前看到日治時期台灣參政人物，往後看到台灣民主政治的匍匐前進。透過造像的威權象徵，相對的能讓政治異議者當年站在街頭的影像更具啟發、政治受難者的身影更令人緬懷，因此而對民主制度和言論自由更加珍惜。也就是說，這組空間與物件具有展示連結的能力，能夠協助我們對歷史和當下進行更深刻的理解與反省。脫離了威權我們無從理解台灣民主的艱辛，它的象徵物不該被視為已經可以埋葬的過去，而是一個時時刻刻必須重返的參照。

一段必須警惕的歷史，不等於一篇蓋棺論定的正文。將這組造像的威權象徵當作媒介，是一種在造像之間建立關係的永恆工作，是從造像到其他造像的不斷連接與生產的過程。唯有如此，中正紀念堂園區才會變成一個守護民主的公共空間，而不是另一個紀念豐功偉業的地方。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法